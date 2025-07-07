Honor X9c Launched in India: Honor ने भारत में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Honor X9c को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। ₹25,000 से कम की कीमत में आया यह स्मार्टफोन iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra और जल्द आने वाले OnePlus Nord CE 5 जैसे फोन से सीधी टक्कर लेगा।

Honor X9c की कीमत ₹21,999 रखी गई है और यह केवल एक ही वेरिएंट- 8GB रैम और 256GB स्टोरेज में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर्स के तहत ग्राहक 14 जुलाई तक ₹1,250 का इंस्टैंट डिस्काउंट और ₹750 का बैंक ऑफर पाकर इसे ₹19,999 में खरीद सकते हैं। यह फोन दो कलर ऑप्शन Titanium Black और Jade Cyan में 12 जुलाई से Amazon पर एक्सक्लूसिव बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

डिस्प्ले की बात करें तो Honor X9c में 6.7 इंच की 1.5K 120Hz कर्व्ड AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसमें 100% DCI-P3 कलर गैमट और 4,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। स्क्रीन में स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास भी मिलता है। फोन को IP65 रेटिंग मिली है, जो इसे स्प्लैश और हल्की बारिश से सुरक्षित बनाती है।

फोन का वजन 189 ग्राम और मोटाई केवल 7.98mm है। इसमें Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे Adreno 710 GPU के साथ जोड़ा गया है। यह डिवाइस Android 15 आधारित MagicOS 9.0 पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए Honor X9c में 108MP का Samsung HM6 प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें OIS और EIS सपोर्ट है। इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 6,600mAh की बड़ी बैटरी है, जो 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह स्पेसिफिकेशन Honor X9c को मिड-रेंज कैटेगरी में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

Honor की इस लॉन्चिंग को कंपनी की भारत में एक नई रणनीतिक वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। X9c के साथ यह न केवल तकनीकी रूप से अपग्रेडेड प्रोडक्ट पेश कर रहा है, बल्कि आक्रामक कीमत और प्रीमियम डिजाइन के जरिए युवा ग्राहकों को सीधे टारगेट कर रहा है। अगर डिवाइस को यूजर्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो यह Honor के लिए भारतीय बाजार में वापसी की मजबूत नींव बन सकती है।