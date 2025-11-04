Honda Elevate ADV Edition: होंडा कार इंडिया ने अपनी मिड-साइज SUV लाइनअप में नया Elevate ADV Edition पेश किया है। कंपनी के मुताबिक यह फ्लैगशिप वेरिएंट खास तौर पर युवा, एनर्जेटिक और एडवेंचर पसंद ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

इस एडिशन में डिजाइन अपडेट्स, प्रीमियम इंटीरियर्स और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज का संगम है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दमदार लुक और स्पोर्टी डिजाइन

नया Elevate ADV Edition अपने ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल और ऑरेंज एक्सेंट्स के साथ पहले से ज्यादा आक्रामक दिखता है। इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, ORVMs, शार्क फिन एंटेना, और ब्लैक अलॉय व्हील्स पर ऑरेंज हाइलाइट्स दिए गए हैं। ADV डिकेल्स, फॉग लैंप गार्निश और रियर बंपर स्किड प्लेट पर ऑरेंज टच इसे एडवेंचर-फोकस्ड SUV लुक देता है।

ऑल-ब्लैक केबिन और ADV सिग्नेचर डिटेलिंग

इंटीरियर में पूरी तरह ऑल-ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ऑरेंज स्टिचिंग और ADV लोगो वाली सीटें हैं। सबसे खास फीचर है 'ADV Terrain Pattern Backlit Illuminated Instrument Panel', जो केबिन में प्रीमियम और इमर्सिव लाइटिंग इफेक्ट देता है। ब्लैक हेडलाइनर, डोर ट्रिम्स और AC नॉब्स पर ऑरेंज हाइलाइट्स इसकी डिटेलिंग को और उभारते हैं।

पावर और परफॉर्मेंस

SUV में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक (पैडल शिफ्टर्स सहित) दोनों विकल्पों में उपलब्ध है।

Honda SENSING के साथ एडवांस सेफ्टी

ADV Edition में Honda SENSING Suite के तहत कई सुरक्षा तकनीकें दी गई हैं, जिनमें:

Collision Mitigation Braking System (CMBS)

Lane Keep Assist System (LKAS)

Road Departure Mitigation (RDM)

Adaptive Cruise Control (ACC)

Lead Car Departure Notification (LCDN) शामिल है।

इसके अलावा, इसमें 6 एयरबैग्स, VSA, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, मल्टी-एंगल रियरव्यू कैमरा और ISOFIX सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

कनेक्टिविटी और वैरिएंट्स

SUV में Honda Connect के जरिए 37 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, साथ ही 5 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया गया है। ग्राहक चाहें तो 360° सराउंड व्यू कैमरा को डीलरशिप के जरिए वैकल्पिक रूप से लगवा सकते हैं।

यह एडिशन दो कलर में उपलब्ध है- Meteoroid Gray Metallic और Lunar Silver Metallic, दोनों सिंगल व डुअल टोन ऑप्शन के साथ आता है।

कीमत और वारंटी

दिल्ली एक्स-शोरूम प्राइस

Single Tone MT – ₹15,29,000

Dual Tone MT – ₹15,49,000

Single Tone CVT – ₹16,46,800

Dual Tone CVT – ₹16,66,800

कंपनी 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी दे रही है, जिसे ग्राहक 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं या ‘Anytime Warranty’ योजना के तहत 10 साल तक बढ़ा सकते हैं।