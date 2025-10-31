होंडा भारत में करने जा रही है धांसू वापसी! मेगा प्लान तैयार - 2030 तक 10 नई कारें जिसमें से 7 होंगी SUV

scorecardresearch
कंपनी वर्तमान में सिर्फ तीन मॉडल - एलिवेट एसयूवी, सिटी सेडान और अमेज सेडान बेचती है। यह रेंज भारत के तेजी से बढ़ते एसयूवी बाजार की रफ्तार को पकड़ने में नाकाम रही है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 31, 2025 13:58 IST
Honda O Alpha concept
Honda O Alpha कॉन्सेप्ट

भारतीय बाजार में अपनी घटती हिस्सेदारी से जूझ रही जापानी कार निर्माता होंडा (Honda) ने भारत में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने 2030 तक 10 नई गाड़ियां लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसमें से 7 मॉडल एसयूवी (SUV) होंगे। 

कई साल तक सीमित लाइनअप और धीमी बिक्री के बाद, होंडा अब इलेक्ट्रिक (EV), हाइब्रिड और प्रीमियम सेगमेंट में नए मॉडल की मजबूत सीरीज के साथ अपनी स्थिति फिर से हासिल करने को तैयार है।

कंपनी वर्तमान में सिर्फ तीन मॉडल - एलिवेट एसयूवी, सिटी सेडान और अमेज सेडान बेचती है। यह रेंज भारत के तेजी से बढ़ते एसयूवी बाजार की रफ्तार को पकड़ने में नाकाम रही है।

एसयूवी का दबदबा: '0 अल्फा' से मिलेगी नई पहचान

भारत के मजबूत एसयूवी रुझान को पहचानते हुए, होंडा अपने फ्यूचर ग्रोथ का बड़ा हिस्सा एसयूवी पर लगाएगी। इस कैटेगरी में 7 मॉडल लॉन्च करने की योजना है, जो ग्राहकों की पसंद और निर्यात क्षमता दोनों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल प्लेटफॉर्म और खास तौर पर भारत के लिए डिजाइन होंगे।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण है होंडा की नई ग्लोबल '0 सीरीज' का पहला मॉडल - Honda 0 Alpha SUV. यह एसयूवी 2026 में पेश होने वाली है और इसे भारत में बनाया जाएगा और जापान और अन्य एशियाई बाजारों में निर्यात किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब भारत किसी ग्लोबल होंडा मॉडल के लिए उत्पादन और निर्यात दोनों का केंद्र बनेगा।

'0 अल्फा' एक नए आर्किटेक्चर पर बनेगी। इसमें होंडा का स्थापित इंजीनियरिंग और एक सॉफ्टवेयर-संचालित, मॉड्यूलर डिजाइन होगा। यह होंडा के असिमो ओएस (Asimo OS), एक नेक्स्ट-जेनरेशन इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पेश करेगी, जो एक कनेक्टेड और मानव-केंद्रित ड्राइविंग अनुभव का वादा करता है।

हाइब्रिड और प्रीमियम सेगमेंट पर जोर

होंडा का रोडमैप सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर नहीं करता। यह कंपनी कई सेगमेंट में अपने हाइब्रिड पोर्टफोलियो को मजबूत करने की योजना बना रही है।

होंडा के ईवी के लिए बैटरी सोर्सिंग एशिया के भीतर होगी, जिसमें इंडोनेशिया में बनी कैटल (CATL) सेल का इस्तेमाल किया जाएगा

Oct 31, 2025