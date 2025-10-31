Penny Stock: स्मॉल कैप ईवी स्टॉक Mercury Ev-Tech के शेयरों में आज 7% की बड़ी रैली देखने को मिली। हालांकि उसके बाद शेयर ने शुरुआती बढ़त गवां दी और सुबह 11:31 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.36% या 1.83 रुपये चढ़कर 43.79 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:04 बजे तक कंपनी का 2,18,575 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। बीएसई पर आज यह शेयर 41.96 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 45 रुपये को टच कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 831.13 करोड़ रुपये का है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हाल ही में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण बिजनेस कदम उठाए हैं, जिनमें EV Nest Private Limited के साथ मर्जर का ऐलान किया है जिसे अहमदाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंजूरी दी है।

इसके अलावा, कंपनी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) से 'MUSHAK EV' नामक स्पेशल पर्पस फोर-व्हीलर गुड्स कैरियर वाहन के निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो उसे इस नए वाहन के उत्पादन और बिक्री में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।

अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी 'Make in India' ईवी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बना रही है। Mercury Ev-Tech ने भावनगर में एक नया EV शोरूम भी खोला है और वडोदरा में एक बड़ी लीथियम-आयन बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कर रही है।

Mercury Ev-Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 60 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

हालांकि पिछले 3 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 8 गुना करते हुए 746 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पिछले 5 साल में स्टॉक 7320 प्रतिशत चढ़ा है।