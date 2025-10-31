Share India Securities: एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन देने वाली कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) ने बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद एक साथ 4 बड़ी जानकारी दी है।

फिलहाल आज कंपनी का शेयर सुबह 10:17 बजे तक एनएसई पर 4.18% या 8.35 रुपये गिरकर 191.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.83% या 7.65 रुपये टूटकर 191.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इस शेयर ने बीते पांच साल में 979 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

कंपनी ने दी 4 बड़ी जानकारी

कंपनी ने गुरुवार, 30 अक्टूबर को अपनी जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे, दूसरी अंतरिम डिविडेंड, फंड रेजिंग और एक नई सब्सिडियरी में निवेश की घोषणा की।

Share India Securities Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% घटकर ₹93.22 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹124.26 करोड़ था। वहीं, इसके कोर ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 24.6% घटकर ₹340.95 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह ₹452.75 करोड़ थी।

Share India Securities Dividend

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने दूसरी अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी अपने शेयरधारकों कों 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.40 रुपये का डिविडेंड देगी।

Share India Securities Fund Raising

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) जारी करके 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹420 करोड़) तक की फंड जुटाने की मंजूरी दी है। यह फंड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाया जाएगा। हालांकि यह फैसला शेयरधारकों और जरूरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा।

Share India Securities New Subsidiary Company

कंपनी ने एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नई कंपनी का नाम Share India Greyhill Private Limited (या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा मंजूर कोई और नाम) रखा जा सकता है।

कंपनी इसमें 6 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। साथ ही, बोर्ड ने फाइनेंस कमिटी को यह अधिकार दिया है कि वो जरूरत के हिसाब से इस निवेश की सही राशि तय करे और इसे एक या एक से ज्यादा चरणों में निवेश करे।