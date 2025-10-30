NPS vs PPF vs SIP: कौन सा ऑप्शन देगा सबसे आरामदायक बुढ़ापा?

Retirement planning: रिटायरमेंट की बात आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बुढ़ापे में आराम से जीने के लिए वर्तमान में अपना पैसा कहां निवेश करें? आज के समय में हर किसी के पास कुछ न कुछ सेविंग्स के ऑप्शन हैं, लेकिन उनमें से सबसे चर्चित है NPS, PPF और म्यूचुअल फंड SIP.

इन तीनों का मकसद एक ही है कि निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, लेकिन इनका तरीका और रिटर्न अलग-अलग है। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही बैठता है।

PPF

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF लंबे समय से भारतीयों का पसंदीदा निवेश रहा है। इसमें सरकार ब्याज दर तय करती है, जो अभी करीब 7.1% है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है सुरक्षा।

चूंकि ये सरकारी स्कीम है इसलिए इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें टैक्स छूट भी मिलती है। हालांकि, PPF में लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, और रिटर्न बहुत तेज नहीं बढ़ता। यानी ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और हर हाल में सुरक्षित रिटायरमेंट चाहते हैं, भले ही रिटर्न थोड़ा कम क्यों न हो।

NPS

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के लिए एक सरकारी स्कीम है, जिसमें आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगता है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन रिटर्न भी PPF से ज्यादा मिल सकता है।

NPS में हर महीने या सालाना तय रकम जमा की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद आपको इसका कुछ हिस्सा लंप सम (एकमुश्त) मिलता है और बाकी से मंथली पेंशन। टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क उठाने को तैयार हैं।

म्यूचुअल फंड SIP

अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और लंबा समय आपके पास है, तो SIP (Systematic Investment Plan) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, जो मार्केट से जुड़ी होती है।

मार्केट ऊपर-नीचे होता है, लेकिन लंबी अवधि में SIP से रिटर्न 10-12% या उससे भी ज्यादा तक मिल सकता है। इसमें कोई फिक्स लॉक-इन नहीं होता, और आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं।

किसके लिए क्या सही?

अगर आप पूरी तरह सेफ्टी चाहते हैं तो PPF आपके लिए अच्छा हो सकता है।

अगर आप कुछ जोखिम ले सकते हैं और सरकारी पेंशन स्कीम चाहते हैं, तो NPS अच्छा ऑप्शन रहेगा।

अगर आप लंबे समय में ज्यादा रिटर्न और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो SIP सबसे स्मार्ट चॉइस साबित हो सकती है।

हालांकि सबसे अच्छा यह भी हो सकता है आप सुरक्षा के लिए थोड़ा पैसा PPF और NPS में लगाएं और अधिक रिटर्न के लिए अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार SIP में लगाएं।