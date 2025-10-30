Starlink in India: एलन मस्क की कंपनी Starlink Satellite Communications Pvt. Ltd. भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी ने देश में अपनी पहली आधिकारिक मौजूदगी दर्ज करते हुए मुंबई के चांदिवली इलाके में 1,294 वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस किराए पर लिया है। यह ऑफिस ₹2.33 करोड़ में 5 साल की लीज पर लिया गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टेस्टिंग शुरू

Starlink ने आज से मुंबई में अपनी टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो टेस्टिंग शुरू की है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। इन ट्रायल्स में कंपनी भारत के अधिकारियों और संभावित ग्राहकों को अपने हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमता दिखा रही है।

कंपनी का मकसद इन डेमो के जरिए यह दिखाना है कि उसका सैटेलाइट नेटवर्क कितना भरोसेमंद और तेज है। माना जा रहा है कि Starlink की यह सर्विस देश के दूर-दराज इलाकों में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने में मदद करेगी, जहां फिलहाल नेटवर्क सीमित है।

डेमो खत्म होने के बाद, कंपनी भारत में अपने कमर्शियल लॉन्च का रोडमैप तय करेगी। हालांकि, इसके लिए उसे अभी भी सरकार से रेगुलेटरी मंजूरी और स्पेक्ट्रम क्लियरेंस का इंतजार है।

भारत में कब शुरू हो सकती है स्टारलिंक की सर्विस?

सूत्रों के मुताबिक, Starlink ने भारत में 9 जगहों पर गेटवे स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, जिनमें मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ शामिल हैं। अगर TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सैटेलाइट सर्विस की कीमत से जुड़ी गाइडलाइन जल्द जारी कर देता है, तो Starlink की सर्विस जनवरी या फरवरी 2026 तक भारत में शुरू हो सकती है।

कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की सेटअप कॉस्ट करीब ₹30,000 या उससे अधिक हो सकती है, जबकि मंथली सब्सक्रिप्शन ₹3,300 से शुरू होगा। शुरुआती प्लान में लगभग 25 Mbps स्पीड मिलेगी, जबकि प्रीमियम यूजर्स के लिए 225 Mbps तक की हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी।