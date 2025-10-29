scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीएक साल के लिए फ्री मिलेगा ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन! मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स

एक साल के लिए फ्री मिलेगा ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन! मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स

अगस्त में लॉन्च हुआ ChatGPT Go प्लान असल में ₹399 प्रति माह वाला मिड-टियर सब्सक्रिप्शन है, जो फ्री और प्लस प्लान के बीच आता है। इस प्लान के साथ यूजर्स को ज्यादा मैसेज, इमेज जेनरेशन, और फाइल अपलोड लिमिट्स मिलती हैं, जिससे एआई का अनुभव और भी बढ़िया हो जाता है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2025 17:02 IST

ChatGPT Go Free: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी को पहुंचाने के लिए ओपनएआई ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वो भारत के सभी यूजर्स को 4 नवंबर 2025 से एक साल के लिए ChatGPT Go प्लान का मुफ्त एक्सेस देगी। हालांकि यह ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध होगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगस्त में लॉन्च हुआ ChatGPT Go प्लान असल में ₹399 प्रति माह वाला मिड-टियर सब्सक्रिप्शन है, जो फ्री और प्लस प्लान के बीच आता है। इस प्लान के साथ यूजर्स को ज्यादा मैसेज, इमेज जेनरेशन, और फाइल अपलोड लिमिट्स मिलती हैं, जिससे एआई का अनुभव और भी बढ़िया हो जाता है। साथ ही इसमें GPT-5, Python, और एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स का एक्सेस भी शामिल है।

ChatGPT Go की खासियत

ChatGPT Go प्लान में यूजर्स को फ्री प्लान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मैसेज और इमेज जेनरेशन लिमिट मिलती है, साथ ही इसमें यूजर्स को दोगुनी मेमोरी कैपेसिटी भी मिलती है। इसका मतलब है कि GPT-5 मॉडल का पूरा फायदा उठाकर यूजर्स और ज्यादा सटीक और एडवांस जवाब पा सकते हैं।

इसके अलावा, इस प्लान में डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट अपलोड करके एनालिसिस करने की सुविधा भी है। Python जैसे टूल्स की मदद से यूजर्स अपने डेटा को गहराई से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंबी मेमोरी फीचर की वजह से चैट में निरंतरता बनी रहती है।

इस प्लान में यूजर्स प्रोजेक्ट्स, टास्क्स और कस्टम GPTs भी बना सकते हैं। यानी, अपना काम आसानी से ऑर्गनाइज कर सकते हैं।

साइन-अप कैसे करें?

फ्री एक्सेस पाने के लिए यूजर्स को ChatGPT अकाउंट में लॉगिन करना होगा और फिर Upgrade Plan पर जाकर Try Go ऑप्शन चुनना होगा। सब्सक्रिप्शन और बिलिंग से जुड़ी सारी सेटिंग्स अकाउंट मेनू में आसानी से मिल जाएंगी।

इस बीच, ओपनएआई ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगा। कंपनी ने अपनी भारतीय टीम के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 29, 2025