Lenskart IPO GMP: पीयूष बंसल की आईवियर कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) का आईपीओ शुक्रवार 31 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है लेकिन उससे पहले इसके ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम में बड़ी गिरावट नजर आई है।

₹7,278.02 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 5.35 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹2,150 करोड़ जुटाना चाहती है और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 12.76 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹5,128.02 करोड़ जुटाना चाहती है।

जीएमपी में गिरावट

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज दोपहर 2:30 बजे तक 55 रुपये है। इससे पहले 28 अक्टूबर को इसका जीएमपी 73 रुपये था और उससे पहले 27 अक्टूबर को इसका जीएमपी 108 रुपये था।

लेंसकार्ट आईपीओ डिटेल्स

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹382-₹402 तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 37 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,874 का निवेश करना होगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 6 नवंबर को हो सकता है और इसकी लिस्टिंग सोमवार 10 नवंबर को हो सकती है। MUFG Intime India Pvt.Ltd इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी कंपनी?

कंपनी ने बताया कि वो नए स्टोर खोलने के लिए लगने वाले Capex के लिए, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, ब्रांड की जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी।

निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं?

ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities ने इसे Subscribe करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने FY25 में जोरदार ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंपनी की सालाना रेवेन्यू FY25 में ₹6,652.5 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। कंपनी ने वित्तीय सुधार भी दिखाया, FY24 में हुए नेट लॉस से निकलकर FY25 में ₹295.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया।

ब्रोकरेज SBI Securities ने इस लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी और एशिया में टॉप 2 संगठित रिटेलर्स में से एक है जो प्रिस्क्रिप्शन ऐंगलास की B2C बिक्री वॉल्यूम के हिसाब से कारोबार करती है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि मजबूत बिजनेस मॉडल के कारण लेंसकार्ट तेजी से बढ़ते घरेलू संगठित और कम कवर किए गए ऐंगलास मार्केट का फायदा उठा सकती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने EBITDA मार्जिन में लगातार सुधार किया है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म SMIFs Ltd ने भी इसे Subscribe करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारतीय आईवियर उद्योग तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। FY30 तक इस मार्केट का मूल्य ₹1,483 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो FY25-30 के दौरान 13% की CAGR के साथ बढ़ेगा।