Suzlon Share Price: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में आज 4% की तेजी दर्ज की गई है। फिलहाल दोपहर 13:11 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.24% या 1.82 रुपये चढ़कर 58.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.22% या 1.81 रुपये चढ़कर 58.03 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने राहुल जैन को Group Chief Financial Officer (CFO) नियुक्त करने का ऐलान किया। उनका कार्यकाल 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। राहुल जैन के पास कॉर्पोरेट फाइनेंस में 20 साल का अनुभव है, और इससे पहले उन्होंने SRF में 17 साल बिताए हैं जहां वह हाल ही में Group CFO के रूप में काम कर रहे थे।

राहुल जैन का अनुभव और योगदान

राहुल जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। SRF में काम करते हुए उन्होंने फाइनेंस से जुड़ी कई बड़ी बदलाब किए - जैसे सिस्टम को आसान और व्यवस्थित बनाना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, और कंपनी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत करना। सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि राहुल जैन का यह अनुभव कंपनी की आगामी वृद्धि और परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण रहेगा।

सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन, गिरीश तांती ने कहा कि यह नियुक्ति कंपनी के विकास और परिवर्तन के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुजलॉन ग्रुप के सीईओ, जेपी चलसानी ने राहुल जैन की SRF में वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और शेयहहोल्डर वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सराहना की।

राहुल जैन ने अपनी नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुजलॉन भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में 1995 से एक विश्वसनीय नाम रहा है और देश की ऊर्जा परिवर्तन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

कंपनी में अन्य नियुक्ति

इसके अलावा, Suzlon Energy ने भारत रामानी को कंपनी का Internal Auditor नियुक्त किया है। रामानी ने Shyamal Budhdev की जगह ली है। भारत रामानी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा में 24 वर्षों का अनुभव है और वह इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर के प्रमाणपत्र धारक हैं।

सुजॉल के बारे में

सुजलॉन पुणे स्थित एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है, जिसकी कुल 21 GW की विंड एनर्जी क्षमता 17 देशों में फैली हुई है। कंपनी के भारत में 15.2 GW और विदेशों में 6 GW का इंस्टॉल्ड बेस है। Suzlon Group के पास 8,100 से अधिक कर्मचारी हैं और इसके R&D सेंटर जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, और भारत में स्थित हैं।