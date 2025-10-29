scorecardresearch
इस डिफेंस कंपनी को DRDO से मिला आज बड़ा ऑर्डर! सिर्फ 6 महीने में 130% चढ़ चुका है शेयर - आपके पास है?

इस डिफेंस कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) से 18.433 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2025 12:07 IST

Multibagger Defence Stock: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बिजनेस अपडेट जारी किया है।

सुबह 11:50 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.60% या 1.65 रुपये चढ़कर 277.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.52% या 1.45 रुपये चढ़कर 277.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) से 18.433 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। 

Apollo Micro Systems Q2 FY26 Results

कंपनी ने अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है कि Q2 FY26 के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी मंगलवार 4 नवंबर 2025 को होगी।

इससे पहले भी मिला था ऑर्डर

आपको बता दें कि कंपनी को इससे पहले डीआरडीओ से ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी ने तब बताया था कि उसे DRDO द्वारा कुल ₹39.27 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी को सबसे कम बोली लगाने वाला (Lowest Bidder) घोषित किया गया है।

तब कंपनी ने यह भी  बताया था कि DRDO ने उसे ग्रेनेड के लिए मेक्ट्रॉनिक फ्यूज (Mechatronic Fuze) की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी दे दी है।

6 महीने में पैसा डबल

इस डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में डबल करते हुए 130% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इससे पहले पिछले 1 हफ्ते में शेयर 6 प्रतिशत गिरा और पिछले 1 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में 56 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 177 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1183 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2553 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
