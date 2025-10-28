5 Star Mutual Fund Scheme: लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेशक करना कई निवेशकों की पसंद है। ऐसे कई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। एक ऐसे ही फंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म ग्रो ने 5 स्टार रेटिंग दी है।

जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई एन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड (Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund). पिछले 3 साल में इस फंड के डायरेक्ट स्कीम ने निवेशकों को करीब 37% का रिटर्न दिया है।

Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund

यह एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो BSE Enhanced Value Index को ट्रैक करता है। इस फंड का मकसद निवेशकों को ऐसे रिटर्न देना है जो इस इंडेक्स में शामिल शेयरों के कुल रिटर्न के समान हों।

यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबी अवधि में वैल्यू स्टॉक्स में निवेश कर स्थिर और संभावित रूप से बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं।

27 अक्टूबर तक इस फंड का NAV 26.87 रुपये है। 30 सितंबर तक इस फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹ 887.16 करोड़ था। इस फंड की शुरुआत 22 अगस्त 2022 को हुई थी। इस फंड के वर्तमान में फंड मैनेजर स्वप्निल मायेकर हैं।

Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund Returns

इस फंड ने निवेशकों को सिर्फ 3 साल में 36.93% यानी करीब 37% का तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये का LumpSum निवेश किया होता तो उसके पास अभी तक ₹25674 हो गया होता।

हालांकि इस फंड ने पिछले 1 साल में -4.46% का निगेटिव रिटर्न दिया है।

Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund Portfolio

30 सितंबर 2025 तक के डेटा के मुताबिक इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स - हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं।