scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडNFO Alert: चॉइस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Choice Gold ETF, ₹1000 से कर सकेंगे निवेश - Details

NFO Alert: चॉइस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Choice Gold ETF, ₹1000 से कर सकेंगे निवेश - Details

Choice Gold ETF एक पैसिव गोल्ड ETF है जो भारत में सोने की कीमतों को फॉलो करता है। यह फंड कम से कम 95% निवेश फिजिकल सोने और सोने से जुड़े उपकरणों में करता है, जबकि 5% तक निवेश मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 24, 2025 13:28 IST

NFO Alert: चॉइस म्यूचुअल फंड (Choice Mutual Fund) ने अपना नया गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) लॉन्च किया है, जिसका नाम है Choice Gold ETF. यह स्कीम निवेशकों को सोने में निवेश का सुरक्षित, आसान और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन देती है। 

Choice Gold ETF एक पैसिव गोल्ड ETF है जो भारत में सोने की कीमतों को फॉलो करता है। यह फंड कम से कम 95% निवेश फिजिकल सोने और सोने से जुड़े उपकरणों में करता है, जबकि 5% तक निवेश मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे।

advertisement

Choice Gold ETF NFO Details

इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर 24 अक्टूबर से खुल चुका है। निवेशक इसे 31 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। Choice Gold ETF का उद्देश्य घरेलू सोने की कीमतों के अनुरूप रिटर्न देना है। फंड की फेस वैल्यू ₹100 प्रति यूनिट रखी गई है, और न्यूनतम निवेश राशि ₹1,000 रखा गया है। इस फंड के मैनेजर रोचन पटनायक हैं और इस फंड का बेंचमार्क सोने की घरेलू कीमत है।

कंपनी ने बताया कि 2025 की पहली छमाही (H1 2025) में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड 2020 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने सोने को फिर से आकर्षक निवेश विकल्प बना दिया है।

Choice Mutual Fund के CEO अजय केजरीवाल ने कहा कि भारतीय परिवारों में सोने के निवेश की पारंपरिक रुचि अब और बढ़ी है, खासकर तब जब सोने की कीमत ₹1.2 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुकी है। जारी व्यापारिक तनाव, भू-राजनीतिक संघर्षों और वित्तीय अस्थिरता के बीच गोल्ड ETF एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक सोने की स्टोरेज जोखिम से मुक्त है, लेकिन समान बाजार मूल्य और ग्रोथ पोटेंशियल देता है। यह निवेश मुद्रास्फीति और वोलैटिलिटी के दौर में भी स्थिरता और दीर्घकालिक रिटर्न सुनिश्चित करता है।”

यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग-टर्म कैपिटल अप्रीसिएशन चाहते हैं और फिजिकल सोने की तुलना में आसान निवेश ऑप्शन की तलाश में हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 24, 2025