Orkla India IPO: MTR Foods और Eastern Condiments जैसे ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी, Orkla India का आईपीओ आगामी 29 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। यह ऑफर 31 अक्टूबर को बंद होगा।

इस आईपीओ का साइज ₹1,667.54 करोड़ है जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। कंपनी कुल 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹695-₹730 है और लॉट साइज 20 शेयरों का रखा गया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,600 का निवेश करना होगा।

ICICI Securities, JP Morgan India, Kotak Mahindra Capital Company और Citigroup Global Markets India इस आईपओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं और KFin Technologies इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

सोमवार 3 नवंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो सकता है और इसकी लिस्टिंग गुरुवार 6 नवंबर को हो सकती है।

Orkla India IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी ₹80 है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 10.96% के प्रीमियम के साथ ₹810 पर हो सकती है।

Orkla Indiaकर के बारे में

यह एक भारतीय फूड कंपनी है जो नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के लिए अलग-अलग तरह के फूड प्रोडक्ट बनाती है जैसे स्नैक्स, बेवरेज और डेजर्ट्स।

कंपनी के पास भारत की कई मशहूर पारंपरिक फूड ब्रांड्स हैं, जैसे – MTR Foods, Eastern Condiments और Rasoi Magic

MTR Foods - इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी-टू-ईट मील्स, मसाले, ब्रेकफास्ट मिक्स, स्नैक्स और पेय पदार्थ बनाती है। इसके प्रोडक्ट में मसाले, रेडी-टू-कुक (RTC) फूड्स, रेडी-टू-ईट (RTE) फूड्स, सेवइयां आदि शामिल हैं।

Eastern Condiments - मसाले और रेडी-टू-कुक फूड्स बनाती है।

कंपनी की उपस्थिति देशभर में है लेकिन ये खासकर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख बाजारों काफी एक्टिव है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रोडक्ट का निर्यात भी लगभग 42 देशों में करती है, जिनमें GCC देश (जैसे UAE, सऊदी अरब आदि), अमेरिका और कनाडा शामिल हैं।

30 जून 2025 तक कंपनी के पास लगभग 400 से अधिक प्रोडक्ट हैं। वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी ने औसतन हर दिन 2.3 मिलियन यूनिट्स बेचीं।

कंपनी के प्रोडक्ट भारत में अपनी 9 निर्माण इकाइयों में बनाए जाते हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 182,270 टन प्रति वर्ष (TPA) है। इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन UAE, थाईलैंड और मलेशिया की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में भी किया जाता है।