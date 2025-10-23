Penny Stock: ₹5 से कम के इस शेयर में शानदार तेजी! - पांच साल में 5x हो चुका है निवेशकों का पैसा, आपके पास है?
खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:34 बजे तक बीएसई पर 3.05% या 0.10 रुपये चढ़कर 3.38 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.74% या 0.09 रुपये की तेजी के साथ 3.37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Penny Stock: टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। 5 रुपये से कम का यह शेयर आज एनएसई पर 3.29 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 3.48 रुपये को टच कर लिया है।
खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:34 बजे तक बीएसई पर 3.05% या 0.10 रुपये चढ़कर 3.38 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.74% या 0.09 रुपये की तेजी के साथ 3.37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
487.22 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर में आज तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:07 बजे तक कंपनी के 1,72,228 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
पांच साल में 5 गुना हुआ पैसा
5 रुपये से कम वाले इस शेयर ने निवेशकों का पैसा पिछले पांच साल में 5 गुना कर दिया है। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 5 साल में यह शेयर 420% चढ़ा है।
हालांकि पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यह स्टॉक इस दौरान 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
नंदन डेनिम के बारे में
नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) भारत की एक प्रमुख डेनिम फैब्रिक निर्माता कंपनी है, जो चिरपाल ग्रुप (Chiripal Group) का हिस्सा है। नंदन डेनिम एशिया की सबसे बड़ी डेनिम फैब्रिक उत्पादक कंपनियों में से एक मानी जाती है।
कंपनी का मुख्य कारोबार डेनिम फैब्रिक, यार्न (सूत) और डाइंग-प्रोसेस्ड कपड़ों के उत्पादन में है। यह अपने उत्पाद भारत समेत अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में निर्यात करती है।
कंपनी फैशन इंडस्ट्री में बदलते रुझानों के अनुरूप यह नई डिजाइन और फैब्रिक वैरायटी पेश करती रहती है। कंपनी का उद्देश्य ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत करना और ‘Make in India’ के तहत देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है।