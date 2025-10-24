Colgate Palmolive Share Price: ओरल केयर सेक्टर की बड़ी कंपनी, कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड (Colgate Palmolive (India) Ltd) के शेयरों में 3% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। सुबह 10:45 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.38% या 77.40 रुपये गिरकर 2211.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.37% या 77.10 रुपये गिरकर 2,209.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीते गुरुवार को कंपनी ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों जो जारी किया था जिसके बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस शेयर पर ADD रेटिंग दी है।

जेएम फाइनेंशियल ने कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि Colgate का सितंबर तिमाही का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। कंपनी के रेवेन्यू में 6.3% की गिरावट आई है जो हमारे HPC (Home & Personal Care) कवरेज में सबसे कमजोर बिक्री प्रदर्शन माना जा रहा है।

रेवेन्यू के लिहाज से कंपनी का प्रदर्शन उसके कंपीटिटर जैसे HUL से कमजोर रहा, जबकि HUL के ओरल केयर सेगमेंट में केवल मामूली गिरावट आई। हालांकि, ग्रॉस मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे क्योंकि कच्चे माल की कीमतें स्थिर थीं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का योगदान बढ़ा। इसके साथ-साथ कंपनी ने खर्चों पर सख्त कंट्रोल रखा, जिससे EBITDA मार्जिन अनुमान से लगभग 60 बेसिस पॉइंट बेहतर रहा।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि दूसरी छमाही (2HFY26E) में वॉल्यूम में सुधार दिखेगा, क्योंकि GST दर में कमी का फायदा मिलेगा और प्रीमियम पोर्टफोलियो की मजबूत ग्रोथ जारी रहेगी।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि कुल मिलाकर, कंपनी को अभी भी कैटेगरी ग्रोथ और पोर्टफोलियो विविधता पर ज्यादा काम करने की जरूरत है।

Colgate Palmolive Share Price Target

ब्रोकरेज ने ADD रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹2,405 का दिया है।

Colgate Palmolive Dividend

कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 26 के पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वो हर शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड देगी।

इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 03 नंवबर है और पेमेंट डेट 19 नवंबर है।