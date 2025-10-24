Q2 रिजल्ट के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में बड़ी गिरावट! जेएम फाइनेंशियल अभी भी बुलिश - चेक करें टारगेट
बीते गुरुवार 23 अक्टूबर को कंपनी ने अपने Q2 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज स्टॉक में यह गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने Q2 FY26 के बाद आज बुलिश रिपोर्ट जारी की है और ADD रेटिंग दी है।
HUL Share Price: दिग्गज FMCG कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (Hindustan Unilever Ltd) के शेयरों में आज 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर सुबह 10:25 बजे तक एनएसई पर 3.61% या 94 रुपये टूटकर 2,507.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.58% या 93.10 रुपये गिरकर 2507.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
बीते गुरुवार 23 अक्टूबर को कंपनी ने अपने Q2 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज स्टॉक में यह गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने Q2 FY26 के बाद आज बुलिश रिपोर्ट जारी की है और ADD रेटिंग दी है।
HUL पर JM Financial की बुलिश रिपोर्ट
ब्रोकरेज ने आज अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की FY26 की दूसरी तिमाही में कुल बिक्री साल-दर-साल 2% बढ़ी, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग स्थिर रही। जीएसटी ट्रांजिशन का बिक्री पर लगभग 2% का असर पड़ा। कंपनी का EBITDA उम्मीद से 3-4% ज्यादा रहा और मार्जिन 23.2% पर पहुंच गया, जो अनुमान से करीब 100 बेसिस पॉइंट बेहतर था।
सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो Beauty & Wellbeing का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि पर्सनल केयर (साबुन) और होम केयर (डिटर्जेंट) की परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रही।
ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि दूसरी छमाही (H2) से वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि नए प्रोडक्ट और मार्केटिंग कदमों का असर दिखने लगेगा और अर्थव्यवस्था के हालात भी अनुकूल हैं। हालांकि, यह सुधार धीरे-धीरे होगा क्योंकि चैनल में री-स्टॉकिंग (माल भरना) में समय लगेगा।
ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का लक्ष्य मौजूदा मार्जिन (लगभग 23%) बनाए रखने का है, जो उसके गाइडेंस के ऊपरी स्तर के करीब है। आइसक्रीम बिजनेस का डिमर्जर (जो बिक्री का लगभग 3% हिस्सा है और कम मुनाफे वाला सेगमेंट है) तीसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी के रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन में 50-60 बेसिस पॉइंट का सुधार संभव है।
HUL Share Price Target
ब्रोकरेज ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पर ADD रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,770 रुपये का रखा है जो
डिविडेंड देने वाली है कंपनी
कंपनी ने Q2 FY26 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए हर शेयर पर 19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी ने शुक्रवार 7 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है और गुरुवार 20 नवंबर को डिविडेंड की पेमेंट देने की जानकारी दी है।