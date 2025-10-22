Level-2 ADAS cars: कभी केवल लग्जरी कारों तक सीमित रहने वाली एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक अब आम ग्राहकों तक पहुंच रही है। सेडान से लेकर कॉम्पैक्ट SUV तक, कई भारतीय कार निर्माता अब लेवल 2 ADAS फीचर को किफायती दामों पर पेश कर रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग अनुभव दोनों में सुधार हो रहा है। चलिए जानते हैं उन टॉप 5 कार के बारे में जो किफायती कीमत पर लेवल 2 ADAS फीचर देती हैं।

1. Honda Amaze

इस लिस्ट में सबसे ऊपर है थर्ड जेनरेशन की Honda Amaze है जो देश की सबसे किफायती ADAS वाली कार है। यह फीचर केवल टॉप-एंड ZX वेरिएंट में मिलता है, जो इसे देश की इकलौती सब-4 मीटर सेडान बनाता है जिसमें यह फीचर उपलब्ध है। इसका टॉप ट्रिम ₹9.99 लाख (एक्स-शोरूम) पर उपलब्ध है।

2. Tata Nexon

ADAS फीचर अब Tata Nexon में भी उपलब्ध है, खासकर Fearless+ S और Red Dark Edition वेरिएंट्स में। यह फीचर केवल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और DCT गियरबॉक्स वाले मॉडलों में मिलता है। Nexon का टॉप वेरिएंट ₹14.15 लाख (एक्स-शोरूम) का है और यह डिजाइन, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का बैलेंस मिश्रण पेश करता है।

3. Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO अपने सेगमेंट में Level 2 ADAS के साथ सेफ्टी का नया स्टैंडर्ड स्थापित कर रही है। यह फीचर AX5 L और AX7 L वेरिएंट्स में दिया गया है। AX5 L में 131hp 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जबकि AX7 L में 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन है। इसका टॉप मॉडल ₹14.40 लाख (एक्स-शोरूम) पर उपलब्ध है।

4. Honda City

Honda City अब अपने V, VX और ZX ट्रिम्स में Honda Sensing ADAS के साथ आती है। 121bhp का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और e:HEV हाइब्रिड वर्जन दोनों ही इस सुरक्षा तकनीक से लैस हैं। इसकी शीर्ष कीमत ₹16.07 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

5. Honda Elevate

Honda Elevate में ADAS केवल ZX वेरिएंट में मिलता है। यह वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन उपयोग करती है जो सिटी में है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग जैसे फीचर्स के साथ, इसकी टॉप कीमत ₹16.44 लाख (एक्स-शोरूम) है।