7% की रफ्तार से भागा ये लॉजिस्टिक स्टॉक! कंपनी ने दी बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस ₹30 से कम

Newsशेयर बाज़ार7% की रफ्तार से भागा ये लॉजिस्टिक स्टॉक! कंपनी ने दी बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस ₹30 से कम

218.28 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 23, 2025 15:04 IST

लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (North Eastern Carrying Corporation Ltd) के शेयरों में आज तगड़ा बुल रन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज 7% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:44 बजे तक बीएसई पर 7.01% या 1.43 रुपये चढ़कर 21.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.78% या 1.38 रुपये चढ़कर 21.73 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सम्बंधित ख़बरें

218.28 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि पिछले महीने 26 सितंबर को हुए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए थे जिसके बारे में कंपनी ने आज अपने निवेशकों को मिनट ऑफ मीटिंग के टॉपिक वाले इस एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि:

  1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय डिटेल और निदेशक मंडल और ऑडिटर की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने, मंजूर करने और अपनाने को शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। 
     
  2. सुनील कुमार जैन, जो वर्तमान में कंपनी के निदेशक हैं, वे रोटेशन के आधार पर रिटायर्ड हो रहे हैं। हालांकि, वो फिर से नियुक्ति के लिए योग्य हैं और उन्होंने खुद को फिर से नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्ताव जारी किया है।
     
  3. कंपनी अगले पांच सालों के लिए M/s A. K. Friends & Co. को सेक्रेटेरियल ऑडिट करने की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, जिसके बदले उन्हें हर साल ₹50,000 का भुगतान किया जाएगा।

North Eastern Carrying के बारे में

यह कंपनी भारत की एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और परिवहन सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी देश और विदेश में फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसमें हजारों ट्रक, ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र शामिल हैं। कंपनी भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी अपनी सर्विस देती है।

यह कंपनी ऑटोमोबाइल, FMCG, स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे कई उद्योगों को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रदान करती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
