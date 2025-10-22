scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइंडसइंड बैंक के शेयरों में आ सकती है 21% की बड़ी गिरावट - ब्रोकरेज ने दिया Reduce रेटिंग, चेक करें टारगेट

इंडसइंड बैंक के शेयरों में आ सकती है 21% की बड़ी गिरावट - ब्रोकरेज ने दिया Reduce रेटिंग, चेक करें टारगेट

ब्रोकरेज के मुताबिक, बैंक की सेविंग अकाउंट बैलेंस में 4% QoQ और 8% YoY की गिरावट आई है, जबकि लोन बुक 2% QoQ और 9% YoY घटी है। इसके चलते बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) तिमाही-दर-तिमाही 14 बेसिस प्वाइंट गिरकर 3.3% पर पहुंच गई।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2025 14:19 IST

IndusInd Bank Share: ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama Institutional Equities) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank Ltd) बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में ₹450 करोड़ का घाटा हुआ है।

पिछले साल इसी अवधि में बैंक को ₹1,330 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि पिछली तिमाही (Q1 FY26) में ₹680 करोड़ का PAT रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, यह नुकसान मुख्य रूप से माइक्रोफाइनेंस (MFI) सेगमेंट में तेज राइट-ऑफ और कमजोर लोन ग्रोथ की वजह से हुआ है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज के मुताबिक, बैंक की सेविंग अकाउंट बैलेंस में 4% QoQ और 8% YoY की गिरावट आई है, जबकि लोन बुक 2% QoQ और 9% YoY घटी है। इसके चलते बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) तिमाही-दर-तिमाही 14 बेसिस प्वाइंट गिरकर 3.3% पर पहुंच गई।

IndusInd Bank Share Price Target

Nuvama ने बैंक की अर्निंग्स अनुमान घटाते हुए ‘Reduce’ रेटिंग बरकरार रखी है और ₹600 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा प्राइस से 21% के डाउनसाइड को दिखाता है। 

रिपोर्ट में ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY27 तक बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) 1% तक पहुंचना मुश्किल होगा। प्रोविजनिंग ऊंची बनी रहेगी ताकि नेट NPA घटाया जा सके, और ग्रोथ में कंसॉलिडेशन जारी रहेगा। ऐसे में, रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो फिलहाल अनफेवरबल दिखता है।

ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि बैंक का नया CEO जल्द ही तीन साल की रणनीति पेश करेगा, जिसका लक्ष्य मीडियम टर्म में 1% RoA हासिल करना होगा।

मंगलवार को IndusInd Bank के शेयर 0.17% गिरकर ₹758.35 पर बंद हुए। बुधवार को ‘दीवाली बालिप्रतिपदा’ के कारण शेयर बाजार बंद रहा।

बैंक इस साल रेगुलेटरी जांच के दायरे में भी आया है। डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो और माइक्रोफाइनेंस ऑपरेशंस में गड़बड़ियों के चलते पूर्व CEO सुमंत कथपालिया और डिप्टी CEO अरुण खुराना ने अप्रैल 2025 में इस्तीफा दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 22, 2025