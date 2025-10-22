Stocks to BUY after Diwali 2025: दिवाली 2025 से विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो चुकी है। शेयर बाजार बुधवार 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बंद है और अब बाजार गुरुवार 23 अक्टूबर को समान्य रूप से खुलेगा।

आपका संवत 2082 शुभ रहे इसलिए चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग (Choice Equity Broking) ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने संवत 2082 के लिए कुल 15 स्टॉक्स को पिक करते हुए उसे हाई कन्विक्शन इंवेस्टमेंट आईडिया (High-Conviction Investment Ideas) बताया है।

ब्रोकरेज ने बताया कि इन स्टॉक्स में करीब 50% तक की तेजी आ सकती है। इस लिस्ट में BDL, BEL, Zensar Tech, Coforge, M&M इत्यादि अन्य स्टॉक्स शामिल है।

शेयर प्राइस टारगेट

Zensar Tech के शेयर में करीब 50% के अपसाइड की भविष्यवाणी

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का प्रदर्शन H1FY26E (वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही) में Manufacturing & Consumer Services (MCS) क्षेत्र में टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के कारण दबाव में रह सकता है।

हालांकि, H2FY26E (दूसरी छमाही) में मैक्रो आर्थिक हालातों में सुधार की उम्मीद है, जो कि अमेरिका में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण हो सकता है। इस सुधार से टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने की संभावना है, जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी पारंपरिक वेंडर कंसॉलिडेशन की बजाय, AI आधारित इनोवेटिव डील्स पर फोकस कर रही है, जिससे यह अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग नजर आ रही है। इसका GenAI Accelerator – Zen’s AI अच्छी पकड़ बना रहा है और कंपनी की डील पाइपलाइन में मजबूती ला रहा है। फिलहाल, 30% एक्टिव डील्स AI-ड्रिवन हैं और ये डील्स कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) का 20% हिस्सा हैं।

ब्रोकरेज को विश्वास है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है। FY25 से FY28E के बीच कंपनी की Revenue 8.6%, EBITDA 11.9% और PAT 15.6% के CAGR ग्रोथ होने का अनुमान है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर ‘BUY’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹1,130 तय किया है।