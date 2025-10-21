scorecardresearch
दिवाली में आपने भी किया हाथ खोल कर खर्च? ये 4 टिप्स आपके बजट को फिर से पटरी पर ले आएंगे

फिर से अपने बजट को सुधारने के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप आसानी से फिर से अपने खर्च के साथ-साथ सेविंग्स कर सकेंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2025 18:07 IST
AI Generated Image

दिवाली का त्योहार रौशनी और खुशियों के साथ-साथ खर्चों की भी भरमार लेकर आता है। खरीदारी, सजावट, तोहफों के बीच हम अक्सर अपने मंथली बजट को नजरअंदाज कर बैठते हैं। लेकिन अब जब दिवाली की चकाचौंध थम चुकी है, तो यह सही समय है जब हम दोबारा अपने खर्च पर ध्यान दें और एक नई शुरुआत करें।

खर्चों का एनालिसिस जरूरी

दिवाली के दौरान किए गए खर्चों की जांच करना आपका पहला कदम होना चाहिए। कितने पैसे बिना जरूरी की चीजों पर खर्च हुए? क्या आपने बजट से बाहर जाकर उधारी या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद से लेना चाहिए।

क्रेडिट कार्ड बिल और उधारी निपटाएं

त्योहारी मौसम में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग आम बात है, लेकिन अब उन बिलों को समय पर चुकाना जरूरी है। देर करने पर ब्याज दरें बहुत अधिक हो सकती हैं, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अगर किसी से उधार लिया है तो उसे कैसे चुकाना है इसकी प्लानिंग करें। 

नई सेविंग स्कीम बनाएं

अगली छुट्टियों या अगले वित्तीय लक्ष्यों के लिए आप अपने लिए एक नई सेविंग स्कीम भी बना सकते हैं। महीने के खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर बांटे - जैसे जरूरी खर्च, बचत, इत्यादी

निवेश पर दें दोबारा ध्यान

दिवाली के बाद कई लोग गोल्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि आप अपने मौजूदा निवेश की जांच करें। जैसे की क्या आपका निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार है? क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है?
 

Oct 21, 2025