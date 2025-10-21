बिना एयर प्यूरीफायर के अपने घर की हवा को ऐसे रखें क्लीन - सिर्फ फॉलो कर लें ये आसान स्टेप

दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण चरम स्तर पर पहुंच गया है। मौसम बदलने के साथ हवा में धूल, धुआं और स्मॉग बढ़ने लगा है, जिससे कई इलाकों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड के साथ प्रदूषण का असर और गहराने की आशंका है।

अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर नहीं है, तो चिंता की बात नहीं। कुछ आसान और घरेलू उपायों से आप अपने घर की हवा को बिना खर्चे के क्लीन रख सकते हैं। चलिए जानते हैं बिना एयर प्यूरीफायर के अपने घर की हवा को क्लीन कैसे रखा जा सकता है।

घर के अंदर सेंट या खुशबूदार प्रोडक्ट्स न जलाएं

मार्केट में मिलने वाले खुशबू देने वाले सेंट, अगरबत्ती और स्प्रे में केमिकल्स होते हैं, जो हवा में मिलकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। इन्हें जलाने से हवा में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) घुल जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए बेहतर है कि इन प्रोडक्ट्स से परहेज करें।

वेंटीलेशन के लिए AC का करें सही इस्तेमाल

सर्दी के मौसम में जब दरवाजे और खिड़कियां बंद हों, तो कमरे में घुटन बढ़ सकती है। ऐसे में कुछ देर के लिए विंडो या स्प्लिट AC चलाकर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन बनाए रखें। इससे बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं आएगी और ऑक्सीजन लेवल भी संतुलित रहेगा।

एग्जॉस्ट फैन का करें उपयोग

एग्जॉस्ट फैन घर की प्रदूषित हवा को बाहर निकालने का आसान और सस्ता तरीका है। रसोई, बाथरूम या कमरे में लगे फैन को नियमित रूप से चलाएं, ताकि अंदर का धुआं और धूल बाहर जा सके।

घर के अंदर सिगरेट न पिएं

सिगरेट का धुआं घर की हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। यह PM2.5 कणों को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो इसे हमेशा घर के बाहर करें।

इनडोर पौधों का रखें सहारा

कुछ पौधे घर की हवा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। इनमें अरेका पाम, स्नेक प्लांट (सेंसीवेरिया), पीस लिली, एलोवेरा और मनी प्लांट शामिल हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा से हानिकारक तत्वों को फिल्टर करते हैं।

खिड़कियों पर लगाएं कॉटन या जूट के पर्दे

कॉटन और जूट के पर्दे बाहर से आने वाली धूल-मिट्टी को रोकते हैं। इन्हें नियमित रूप से धोएं ताकि घर की हवा साफ बनी रहे।

AC के फिल्टर करें क्लीन

अगर आपके AC में सेल्फ-क्लीनिंग सिस्टम है, तो एक क्लिक से उसकी इंटरनल सफाई की जा सकती है। इससे धूल और फंगस हट जाते हैं और घर की हवा अधिक ताजा रहती है।