मंगलवार 21 अक्टूबर को हुए 1 घंटे के इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 0.07% या 62.97 अंक चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 0.10% या 25.45 अंक चढ़कर 25,868.60 अंक पर बंद हुआ।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2025 15:10 IST

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 एक बार फिर से निवेशकों के लिए लाभदायक रहा। मंगलवार 21 अक्टूबर को हुए 1 घंटे के इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 0.07% या 62.97 अंक चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 0.10% या 25.45 अंक चढ़कर 25,868.60 अंक पर बंद हुआ।

मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत भी हरे निशान पर हुई थी। सेंसेक्स 121.30 अंक या 0.14% बढ़कर 84,484.67 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 58.05 अंक या 0.22% बढ़कर 25,901.20 पर खुला। बैंक निफ्टी भी 58,100 के ऊपर हरे निशान पर था। 

ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान पर हरे

आज बाजार के ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान पर रहे। हालांकि Nifty PSU Bank और Nifty Realty मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।

टॉप गेनर्स और लूजर्स

गोल्ड और सिल्वर की कीमतें टूटीं

धनतेरस और दिवाली के बाद सोने और चांदी की मांग में गिरावट आई जिससे आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड और सिल्वर की कीमत में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई।

एमसीएक्स पर 5 दिसंबर के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 0.21% या ₹271 रुपये गिरकर प्रति 10 ग्राम ₹1,28,000 रुपये पर रहा और 5 दिसंबर के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.22% या ₹327 रुपये टूटकर ₹1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। 

मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 में खरीदे गए थे ये टॉप 4 स्टॉक्स

डेटा के मुताबिक पिछले साल यानी साल 2024 के मुहूर्त ट्रेडिंग में वोडाफोन आइडिया (Vi), सुजलॉन एनर्जी, इटरनल लिमिटेड और टाटा मोटर्स को सबसे अधिक खरीदा गया था।

मुहूर्त ट्रेडिंग का पिछले 5 साल का डेटा 

पिछले पांच साल की बात करें तो सभी सालों में शेयर बाजार इस शुभ अवसर पर हरे निशान पर बंद हुआ है। NIFTY50 इंडेक्स साल 2024 में 0.41% बढ़कर 24,205.35 अंक पर बंद हुआ था, इससे पहले 2023 में यह 0.52% की तेजी के साथ 19,425.35 अंक पर बंद हुआ था। 

साल 2022 में यह इंडेक्स 0.88% बढ़कर 17,576.30 अंक पर रहा और 2021 में यह 0.49% की तेजी के साथ 17,829.20 अंक पर बंद हुआ था और साल 2020 में यह इंडेक्स 0.47% चढ़कर  12,719.95 अंक पर बंद हुआ था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 21, 2025