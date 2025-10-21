Share India Securities: आज शेयर बाजार दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण बंद है, हालांकि आज एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग (1:45 PM - 2:45 PM) होगा जिसमें 1 हफ्ते में 47% का तगड़ा रिटर्न देने वाली कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) का स्टॉक निवेशकों के रडार पर होगा।

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार 20 अक्टूबर को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में तीन बड़ी घोषणाएं की हैं जिसके कारण शेयर रडार पर रहेगा। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

कंपनी ने की तीन बड़ी घोषणाएं

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 20 अक्टूबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आगामी गुरुवार 30 अक्टूबर को होगी जिसमें:

सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों जारी किए जाएंगे।

कंपनी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करने पर विचार करेगी।

इसके अलावा कंपनी वित्त वर्ष 26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार करेगी।

कंपनी ने बताया कि अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार 6 नवंबर 2025 होगा।

Share India Securities Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार सितंबर 2025 में 0.25 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2025 में 0.30 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2025 में 0.20 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2024 में 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Share India Securities Share Price

सोमवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.28% या 6.58 रुपये चढ़कर 207 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.62% या 5.25 रुपये चढ़कर 205.55 रुपये पर बंद हुआ था।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।