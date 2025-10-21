scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMuhurat Trading Stock Picks: केनरा बैंक, अपोलो टायर्स सहित इन शेयरों में 20-30% अपसाइड की उम्मीद - LIST

Muhurat Trading Stock Picks: केनरा बैंक, अपोलो टायर्स सहित इन शेयरों में 20-30% अपसाइड की उम्मीद - LIST

विश्लेषकों का मानना है कि इस नए संवत में खपत-आधारित (consumption-led) कंपनियों के शेयर बाजार की दिशा तय कर सकते हैं।ब्रोकरेज फर्म InCred Equities ने संवत 2082 के लिए ऐसे 5 स्टॉक्स चुने हैं जो 20-30% तक रिटर्न दे सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2025 12:38 IST

Muhurat Trading Picks: दीवाली के अवसर पर मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025, को भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ संवत 2082 की शुरुआत होगी। यह एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा।

सम्बंधित ख़बरें

1. अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)

₹460-₹500 के बीच खरीदने की राय | टारगेट प्राइस: ₹580 | संभावित अपसाइड: 20%

ब्रोकरेज ने कहा की पिछले एक दशक से स्टॉक एसेन्डिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। हालिया चार्ट्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पास कंसॉलिडेशन दिख रहा है, जो ब्रेकआउट की संभावना को मजबूत करता है।

2. केनरा बैंक (Canara Bank)

₹120-₹130 के बीच खरीदने की राय | टारगेट प्राइस: ₹156 | संभावित अपसाइड: 25%

ब्रोकरेज ने कहा की स्टॉक ने करीब दस साल पुराने ₹110-₹115 के रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है। इसके बाद सफल रिटेस्ट हुआ है, जो ट्रेंड फॉलो करने वालों के लिए मजबूत एंट्री पॉइंट है।

3. नेस्को (NESCO)

₹1,320-₹1,360 के बीच खरीदने की राय | टारगेट प्राइस: ₹1,655 | संभावित अपसाइड: 23%

स्टॉक मल्टी-ईयर एसेन्डिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम ट्रेंड मजबूत है और डिस्ट्रिब्यूशन के संकेत नहीं हैं, जो सस्टेन्ड डिमांड का संकेत देता है।

4. सैंडुर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स (Sandur Manganese & Iron Ores)

₹205-₹225 के बीच खरीदने की राय | टारगेट प्राइस: ₹280 | संभावित अपसाइड: 30%

ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक ने मल्टी-ईयर वेज रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए बड़ा बुलिश ब्रेकआउट दिया है। Donchian Channel और MACD दोनों ट्रेंड की मजबूती दिखा रही है। 

5. प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (Premier Explosives)

₹630-₹650 के बीच खरीदने की राय | टारगेट प्राइस: ₹780 | संभावित अपसाइड: 22%

ब्रोकरेज ने बताया कि स्टॉक पिछले चार साल से राइजिंग चैनल में लगातार ऊंचे स्तर बना रहा है। हाल में सपोर्ट लाइन से ब्रेकआउट रिटेस्ट देखने को मिला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
