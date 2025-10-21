NFO Alert: ज़ेरोधा फंड हाउस (Zerodha Fund House) ने अपने नए म्यूचुअल फंड स्कीम Zerodha BSE SENSEX Index Fund को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो BSE SENSEX इंडेक्स को ट्रैक करता है।

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 20 अक्टूबर 2025 से खुल चुका है जिसे निवेशक 3 नवंबर 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का अलॉटमेंट 6 नवंबर को हो सकता है।

क्या है फंड का मकसद?

यह स्कीम SENSEX के 30 शेयरों में निवेश करेगी, जिनमें भारत की सबसे बड़ी, लिक्विड और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां शामिल हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस।

फंड का टारगेट इंडेक्स के रिटर्न्स को दोहराना है, न कि उसे मात देना। यानी यह एक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड होगा, जिसमें स्टॉक्स का चयन इंडेक्स स्ट्रक्चर के अनुसार अपने आप होता रहेगा।

Zerodha Fund House के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि यह फंड निवेशकों को भारत की अग्रणी कंपनियों में आसान और पारदर्शी तरीके से निवेश का अवसर देता है। SENSEX भारत की विकास यात्रा का साक्षी रहा है जिसमें उदारीकरण से लेकर डिजिटल इकॉनमी तक सब शामिल है। यह फंड निवेशकों को एक लॉन्ग टर्म और विविध पोर्टफोलियो के जरिए उसी कहानी में शामिल होने का मौका देता है।

क्यों खास है यह फंड?

विविधता (Diversification): SENSEX की 30 कंपनियों में निवेश से अलग-अलग सेक्टरों में एक्सपोजर मिलता है।

कम लागत (Low Cost): पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिससे लंबे समय में बेहतर कंपाउंडिंग मिलती है।

सरल संरचना (Simplicity): उन निवेशकों के लिए उपयुक्त जो बिना जटिलता के ब्लू-चिप स्टॉक्स में निवेश चाहते हैं।

कैसे काम करता है Index Fund?

यह फंड इंडेक्स की स्ट्रक्टर और रेश्यो को हूबहू दोहराता है। यह स्कीम डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान्स में उपलब्ध होगी, साथ ही निवेशक SIP के माध्यम से भी निवेश कर सकेंगे।

अन्य प्रमुख SENSEX इंडेक्स फंड्स के नाम