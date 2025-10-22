scorecardresearch
बिहार में इस काम के लिए अडाणी एंटरप्राइजेज ने बनाई एक नई कंपनी - 23 अक्टूबर को रडार पर रहेगा स्टॉक

अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) का शेयर गुरुवार 23 अक्टूबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा। जानिए क्या है कारण

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2025 12:16 IST

Adani Enterprises: अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) का शेयर गुरुवार 23 अक्टूबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा। दरअसल आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

अडाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि उसने पूरी तरह से स्वामित्व वाली एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाई है, जिसका नाम है ‘Sultanganj Sabour Road Limited’

अडाणी एंटरप्राइजेज ने अपने फाइलिंग में बताया कि यह नई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है जिसे 21 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर्ड कराया गया है।

Sultanganj Sabour Road Limited बिहार में, सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर रोड को जोड़ने वाले गंगा पथ का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर करेगी। 

Adani Enterprises Share Price

कंपनी का शेयर प्राइस कल 1 घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में लगभग सपाट रहा था। बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.03% या 0.70 रुपये चढ़कर 2549.95 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.02% या 0.40 रुपये की तेजी के साथ 2,548.50 रुपये पर बंद हुआ।

Adani Enterprises के बारे में

अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडाणी ग्रुप की सबसे बड़ी और मुख्य कंपनी है। इसे 1988 में शुरू किया गया था। ये कंपनी कई तरह के काम करती है- जैसे सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण और संचालन, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग और ग्रीन एनर्जी। 

इस कंपनी की एक खास बात ये है कि ये नई-नई सब्सिडियरी कंपनियां बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों में काम को फैलाती है। जैसे- 

अडानी ग्रीन एनर्जी (ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है),
अडानी पोर्ट्स (देश के बड़े-बड़े बंदरगाहों को संभालती है),
अडानी टोटल गैस (गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है)।

कंपनी का मकसद भारत की बुनियादी सुविधाएं (जैसे सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली वगैरह) को मजबूत करना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़े। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
