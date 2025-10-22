ChatGPT Atlas: चैटजीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपेनएआई (Open AI) ने अपना AI-पावर्ड वेब ब्राउजर, ChatGPT Atlas को लॉन्च कर दिया है। AI वेब ब्राउजर ChatGPT Atlas के लॉन्च होने के साथ ही अब AI ब्राउजर के बीच कंपीटिशन तेज हो गया है क्योंकि हाल ही में Perplexity ने भी अपने AI वेब ब्राउजर, Comet को लॉन्च किया था।

अब इस वेब ब्राउजर के आने से गूगल क्रोम, सफारी, Microsoft Edge जैसे मौजूदा प्लेयर्स को सीधी टक्कर मिलेगी।

ChatGPT Atlas को कहां से करें डाउनलोड?

फिलहाल ChatGPT Atlas वेब ब्राउजर केवल ऐपल के macOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ओपेनएआई ने बताया कि यह ब्राउजर फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन इसका ‘एजेंट मोड’ फीचर केवल ChatGPT Plus और Pro सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि आने वाले महीनों में इसका वर्जन विंडोज, एंड्रॉयड और iOS पर भी जारी किया जाएगा, हालांकि इसके लिए आधिकारिक टाइमलाइन नहीं बताया गया है।

डाउनलोड करने के लिए macOS यूजर्स को chatgpt.com/atlas वेबसाइट पर जाकर ऐप डाउनलोड करनी होगी। इंस्टॉल करने के बाद ChatGPT अकाउंट से लॉगिन किया जा सकता है, जिससे पुरानी चैट हिस्ट्री भी एक्सेस होगी। यूजर्स अपने बुकमार्क, पासवर्ड और हिस्ट्री को क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स से इंपोर्ट कर सकते हैं और चाहें तो Atlas को डिफॉल्ट ब्राउजर भी बना सकते हैं।

Atlas ब्राउजर के टॉप 5 फीचर

1. एजेंट मोड: यह फीचर ChatGPT Plus/Pro यूजर्स के लिए है। इसके जरिए एटलस ब्राउजर ग्रोसरी ऑर्डर करने या ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे काम खुद कर सकता है।

2. इंटीग्रेटेड चैट साइडबार: किसी भी वेबसाइट पर रहते हुए यूजर्स ChatGPT से सवाल पूछ सकते हैं या स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

3. पर्सनलाइज्ड ब्राउजर मेमोरी: Atlas आपके ब्राउजिंग पैटर्न को याद रखकर पर्सनलाइज्ड अनुभव देता है। हालांकि, यूजर्स चाहें तो इस मेमोरी फीचर को बंद भी कर सकते हैं।

4. AI-पावर्ड सर्च: पारंपरिक लिंक और इमेज रिजल्ट के साथ Atlas यूजर्स को AI जनरेटेड समरी भी दिखाता है।

5. रीराइट और एक्सप्लेन टेक्स्ट: किसी भी वेबसाइट के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर यूजर ChatGPT से उसका अर्थ या री-राइट वर्जन तुरंत पा सकता है।