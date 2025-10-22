scorecardresearch
23 अक्टूबर को इन 3 स्टॉक्स से कमाई का बड़ा मौका! हर शेयर पर 22.50 रुपये तक का मिल रहा है डिविडेंड

अगर आपको डिविडेंड का लाभ चाहिए तो 23 अक्टूबर तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए। जानिए कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2025 12:58 IST

Dividend stocks: गुरुवार 23 अक्टबर को ICICI Lombard General Insurance Company Ltd, Ksolves India Ltd और Uniparts India Ltd के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करेंगे। 

निवेशकों को हर शेयर पर 22.50 रुपये तक का डिविडेंड लेने का मौका है। अगर आपको भी डिविडेंड का लाभ चाहिए तो 23 अक्टूबर तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए। जानिए कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देगी। 

Uniparts India Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 225% का स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर  22.50 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी। इस डिविडेंड की पेमेंट 13 नंवबर 2025 तक हो सकती है। 

21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.66% या 8.80 रुपये चढ़कर 539.30 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 10.10 रुपये चढ़कर 540.60 रुपये पर बंद हुआ था।

Ksolves India Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 100% का स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। यह कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 26 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड है। 

21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.86% या 2.80 रुपये चढ़कर 328.65 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 0.97% या 3.15 रुपये चढ़कर 328.85 रुपये पर बंद हुआ था।

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 65% का अंतरिम डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 6.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट बुधवार 12 नवंबर को होगी। 21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.18% या 3.70 रुपये गिरकर 2007.15 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 4.10 रुपये चढ़कर 2,007 रुपये पर बंद हुआ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 22, 2025