Dividend stocks: गुरुवार 23 अक्टबर को ICICI Lombard General Insurance Company Ltd, Ksolves India Ltd और Uniparts India Ltd के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करेंगे।

निवेशकों को हर शेयर पर 22.50 रुपये तक का डिविडेंड लेने का मौका है। अगर आपको भी डिविडेंड का लाभ चाहिए तो 23 अक्टूबर तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए। जानिए कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देगी।

Uniparts India Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 225% का स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 22.50 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी। इस डिविडेंड की पेमेंट 13 नंवबर 2025 तक हो सकती है।

21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.66% या 8.80 रुपये चढ़कर 539.30 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 10.10 रुपये चढ़कर 540.60 रुपये पर बंद हुआ था।

Ksolves India Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 100% का स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। यह कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 26 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड है।

21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.86% या 2.80 रुपये चढ़कर 328.65 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 0.97% या 3.15 रुपये चढ़कर 328.85 रुपये पर बंद हुआ था।

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

कंपनी अपने शेयरधारकों को 65% का अंतरिम डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 6.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट बुधवार 12 नवंबर को होगी। 21 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.18% या 3.70 रुपये गिरकर 2007.15 रुपये पर बंद हुआ था और एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 4.10 रुपये चढ़कर 2,007 रुपये पर बंद हुआ था।