इस स्मॉल कैप कंपनी ने दुबई में किया करोड़ो रुपये का निवेश! शेयर प्राइस ₹60 से कम

Small Cap Stock: 1,319.54 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयरों में आज करीब 2 प्रतिशत की गिराव देखने को मिल रही है।

दोपहर 12:25 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.75% या 0.97 रुपये गिरकर 54.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.35% या 0.75 रुपये फिसलकर 54.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने आज दी ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि MIC Electronics की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, दुबई की SOA Electronics Trading LLC ने दुबई की ही Cellular Galaxy Electronics LLC में ₹53.8 करोड़ का निवेश किया है।

Cellular Galaxy Electronics LLC इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की की खरीद-बिक्री से जुड़ी हुई कंपनी है। यह कंपनी एंटीना ट्रेडिंग यानी एंटीना की बिक्री-खरीद, घड़ियां और उनके स्पेयर पार्ट्स, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट और उससे जुड़ी एक्सेसरीज, वीडियो गेम कंसोल्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ी चीजें, कंप्यूटर और उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल फोन और उनसे जुड़ी एक्सेसरीज (जैसे चार्जर, हेडफोन आदि) इत्यादि से संबंधित है।

हाल ही में रेलवे से मिला था बड़ा ऑर्डर

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि उसे रेलवे मंत्रालय के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (RDSO) से ट्रेन के LHB कोच और डबल-डेकर कोच के लिए रूफ-माउंटेड एसी पैकेज यूनिट के माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के लिए अप्रूवल मिला है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।