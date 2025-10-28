scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगरिकॉर्ड हाई के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भारी गिरावट! एक्सपर्ट ने कहा अभी इस लेवल तक गिर सकता है भाव

रिकॉर्ड हाई के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भारी गिरावट! एक्सपर्ट ने कहा अभी इस लेवल तक गिर सकता है भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दिसंबर महीने का गोल्ड फ्यूचर्स ₹1.21 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी ₹1.43 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 28, 2025 14:42 IST

Gold & Silver Prices: अक्टूबर की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब सोना-चांदी दोनों में तेजी की रफ्तार थमती नजर आ रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दिसंबर महीने का गोल्ड फ्यूचर्स ₹1.21 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी ₹1.43 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। 

advertisement

इस लेवल तक गिर सकता है भाव

एक्सपर्ट के मुताबिक इस गिरावट का अंदेशा पहले से ही था।  पिछले कुछ महीनों में सोना ₹75,000 से ₹1.30 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था - यानी इसमें 70% से अधिक उछाल आया था। अब इसमें 10-15% का करेक्शन आने की उम्मीद थी, जो ₹1.15 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है, उसके बाद भाव स्थिर हो सकते हैं।

US-China डील की उम्मीदों से निवेशकों का बदला रुख

यूएस-चीन ट्रेड टेंशन में नरमी ने बुलियन की चमक कुछ फीकी कर दी है। KCM Trade के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटरर ने कहा कि जैसे-जैसे व्यापारिक रिश्ते सुधरते हैं, निवेशक सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेशों से निकलकर इक्विटीज जैसे जोखिम वाले एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी सोने-चांदी पर दबाव बनाया है। डॉलर फेडरल रिजर्व की बैठक और अमेरिकी कंपनियों के मजबूत नतीजों के चलते चढ़ा है, जिससे अन्य मुद्राओं में बुलियन महंगा हो गया है और ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ी है।

PL Capital के विक्रम कसाट ने बताया कि गोल्ड 3% गिरकर फिर से $4,000 प्रति औंस के नीचे और सिल्वर 4% टूटी है। ग्लोबल इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तरों के पास हैं, ऐसे में निवेशक बिना यील्ड वाले एसेट्स से दूरी बना रहे हैं।

India Bullion & Jewellers Association (IBJA) की अक्षया कांबोज ने कहा कि सोना अब भी सेफ-हेवन एसेट है, लेकिन शॉर्ट-टर्म में रुख थोड़ा सावधानीपूर्ण रहेगा। निवेशक नए संकेत मिलने तक इंतजार कर सकते हैं।

फिलहाल 24 कैरेट गोल्ड ₹1,21,000 प्रति 10 ग्राम पर है और सिल्वर ₹1,45,000 प्रति किलो के करीब है। 

लॉन्ग-टर्म आउटलुक अब भी पॉजिटिव

गोल्ड इस साल अब तक 53% की बढ़त दर्ज कर चुका है और यह अक्टूबर में $4,381 प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा था।

ऑग्मोंट रिसर्च की हेड डॉ. रेनिशा चैनानी के मुताबिक डॉलर की मजबूती, एशिया में फिजिकल डिमांड में गिरावट और प्रॉफिट-बुकिंग के कारण मौजूदा करेक्शन आया है लेकिन गोल्ड का लॉन्गटर्म आउटलुक अब भी पॉजिटिव है, क्योंकि सेंट्रल बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं।

एक्सपर्ट ने कहा कि गोल्ड ₹1.20 लाख-₹1.24 लाख प्रति 10 ग्राम के दायरे में कंसोलिडेट कर सकता है और सिल्वर के लिए ₹1.44 लाख प्रति किलो सपोर्ट और ₹1.50 लाख रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 28, 2025