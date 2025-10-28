scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारJK Tyre, CEAT, Apollo Tyres सहित अन्य टायर स्टॉक्स में आज 7% की तेजी! जानिए क्यों आई रैली

JK Tyre, CEAT, Apollo Tyres सहित अन्य टायर स्टॉक्स में आज 7% की तेजी! जानिए क्यों आई रैली

चलिए जानते हैं कि JK Tyre, CEAT, Apollo Tyres सहित अन्य टायर स्टॉक्स में आज 7% की तेजी क्यों आई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 28, 2025 12:05 IST

Tyre Stocks: जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज (JK Tyre & Industries) के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद मंगलवार को इसके शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और शेयर अपने फ्रेश 52 Week High पर पुहंच गया।

स्टॉक 6.7% उछलकर ₹439.85 के एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 11,719.84 करोड़ रुपये है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जेके टायर के अच्छे नतीजों का असर पूरे टायर सेक्टर में दिखा और इस सेक्टर के अन्य स्टॉक्स में भी तेजी आई। शुरुआती कारोबार में Goodyear India (2%), CEAT (2.37%), Tolins Tyres (2.5%), Apollo Tyres (4.76%), Balkrishna Industries (1.97%) और TVS Srichakra (1.60%) चढ़ा।

मजबूत नतीजे और डिमांड ग्रोथ की वजह से उछला स्टॉक

जेके टायर ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 62.3% की तेजी दर्ज की। Q2 FY26 में कंपनी का प्रॉफिट ₹226.86 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह ₹139.75 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू 10.8% बढ़कर ₹4,011.31 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल ₹3,621.56 करोड़ था।

कंपनी ने कहा कि यह ग्रोथ मजबूत घरेलू मांग, एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ने और बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से आई है।

टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार, JK Tyre का RSI (Relative Strength Index) 69.6 पर है, जो इसे ओवरबॉट जोन के करीब दर्शाता है (RSI 70 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है)।

फिर भी, स्टॉक सभी शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो सेक्टर में मजबूत रुझान की ओर इशारा करता है।

ATMA (Automotive Tyre Manufacturers’ Association) और PwC India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की टायर इंडस्ट्री की रेवेन्यू 2047 तक 12 गुना बढ़कर ₹13 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियमाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, EV सेगमेंट का विस्तार और रॉ मटीरियल कॉस्ट में वृद्धि के कारण इंडस्ट्री की प्रोडक्शन वॉल्यूम भी चार गुना बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट के मुताबिक, OEM (Original Equipment Manufacturer) और रिप्लेसमेंट डिमांड के मजबूत रहने से सेक्टर में लॉन्ग टर्म वृद्धि की संभावना बनी हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 28, 2025