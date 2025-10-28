5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस तकनीक के लिए इस आईटी कंपनी ने किया बड़ा एग्रीमेंट! BSNL से जुड़ा है प्रोजेक्ट

Blue Cloud Softech: AI और साइबरसिक्योरिटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (Orange Business Services India Technology Private Limited) के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (MSA) किया है। ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज एक ग्लोबल कंपनी है जो नेटवर्क और डिजिटल इंटीग्रेशन में अग्रणी मानी जाती है।

इस खबर के बाद कंपनी का शेयर सुबह 10:55 बजे तक बीएसई पर 1.27% या 0.30 रुपये की तेजी के साथ 23.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में आगे कहा कि इस मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के तहत, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) ने ऑरेंज टेलीकॉम को अपना इंटीग्रेशन पार्टनर चुना है, जो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) तकनीक के एग्जीक्यूशन में मदद करेगा।

इस साझेदारी के तहत, ऑरेंज विशाखापट्टनम के मिन्डी स्थित BSNL एक्सचेंज में 5G FWA के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (POC) को लागू करने में एक्टिव है।

BCSSL, जो इस प्रोजेक्ट में BSNL की पार्टनर है, एडवांस 5G FWA सॉल्यूशंस के माध्यम से हाई स्पीड वाली कनेक्टिविटी और बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। इस सहयोग से ऑरेंज अपनी ग्लोबल नेटवर्क इंटीग्रेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस की एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है, जिससे 5G FWA का रोलआउट सुरक्षित, सुचारू और विस्तार योग्य हो सके।

BCSSL को BSNL ने बनाया था पार्टनर

आपको बता दें की Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) ने कल यानी बीते सोमवार को ही बताया था कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नेशनल-लेवल सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में एम्पैनल किया है, जिससे कंपनी अब देशभर में 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और 5G इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सेवाएं प्रदान कर सकेगी।

BSNL की आंध्र प्रदेश (AP) टेलीकॉम सर्कल से मिली आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह एम्पैनलमेंट 8 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2030 तक के लिए मान्य रहेगा। इसके तहत ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड को कस्टमर प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने और उनका रखरखाव करने की अनुमति दी गई है।