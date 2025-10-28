scorecardresearch
एलआईसी और एसबीआई लाइफ के सपोर्ट वाली ये स्मॉल कैप कंपनी 30 अक्टूबर को ले सकती है बड़ा फैसला - फोकस में शेयर

फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 10:40 बजे तक बीएसई पर 0.18% या 0.07 रुपये गिरकर 39.71 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.05% या 0.02 रुपये चढ़कर 39.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 28, 2025 10:45 IST

Paisalo Digital Share Price: एलआईसी और एसबीआई लाइफ के सपोर्ट वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) का शेयर आज रडार पर है। दरअसल बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक आगामी 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (Non-Convertible Debentures - NCDs) जारी करके फंड रेज करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी और उसे मंजूरी देगी।

LIC और SBI Life के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक जून 2025 तक SBI Life के पास के पैसालो डिजिटल की 8.96% हिस्सेदारी थी और LIC के पास 1.12% हिस्सेदारी थी।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
