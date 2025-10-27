Upcoming Cars Launch in November 2025 : अक्टूबर खत्म होते ही भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में नवंबर का महीना SUV लॉन्चेस से भरपूर रहने वाला है। Hyundai, Tata Motors जैसी दिग्गज कंपनियां अपने नए मॉडल्स के साथ ग्राहको को लुभाने को तैयार हैं। सबसे पहले नई जनरेशन Hyundai Venue की लॉन्चिंग होगी, जिसके बाद Tata Sierra प्रीमियम SUV सेगमेंट में वापसी करेगा। इसके अलावा, Tata Safari और Tata Harrier भी अब अपने पहले पेट्रोल इंजन वर्जन में आएगी।

1. New Hyundai Venue

लॉन्च डेट: 4 नवंबर 2026

Hyundai Venue का नया जनरेशन इस साल की सबसे बड़े लॉन्च में से एक माना जा रहा है। फ्रंट, साइड और रियर प्रोफाइल में इसे पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है।

SUV के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें ग्राहकों को नया लेआउट, प्रीमियम मटीरियल्स और अपग्रेडेड फीचर पैकेज मिलेगा।

पावरट्रेन की बात करें तो SUV में मौजूदा इंजन विकल्प ही जारी रहेंगे, लेकिन अब डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है।

2. Tata Sierra

लॉन्च: नवंबर 2025 (अनुमानित)

Tata Sierra, जिसे 2023 ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट रूप में दिखाया गया था, अब लॉन्च के लिए तैयार है। नई Sierra में कंपनी ने ‘Alpine window’ डिजाइन की झलक बनाए रखते हुए इसे आधुनिक टच दिया है। SUV ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV दोनों वर्जनों में उपलब्ध होगी।

यह एसयूवी दो इंजन विकल्पों के साथ आएगी -1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। ट्रांसमिशन के लिए कंपनी ने इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी स्मूथ और पावरफुल बनेगा।

नई Sierra न सिर्फ पुराने दौर की यादों को ताजा करेगी, बल्कि Tata Motors की प्रीमियम SUV लाइनअप को भी और मजबूत बनाएगी, जिससे यह बाजार में Creta, Hyryder, और Grand Vitara जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी।

3. Tata Safari और Harrier - पेट्रोल इंजन में होगी लॉन्चिंग

लॉन्च: नवंबर 2025 (अपेक्षित)

Tata Motors अपनी दो प्रमुख SUVs - Safari और Harrier को अब पेट्रोल इंजन वर्जन में भी लॉन्च करने जा रही है।

इन मॉडलों में डिजाइन या इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन दोनों को मिलेगा Tata का नया 1.5-लीटर, 4-सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो Tata Sierra में भी उपयोग होगा।

इस कदम से Tata Motors की SUV रेंज अब पहले से अधिक व्यापक हो जाएगी, जो पेट्रोल ग्राहकों को भी आकर्षित करेगी।