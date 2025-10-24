New Hyundai Venue: हुंडई मोटर इंडिया ने भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV में से एक Hyundai Venue का नया और अपडेटेड वर्जन पेश किया है। “Tech up. Go beyond.” थीम पर आधारित यह नई Venue साइज, फीचर्स और तकनीक- तीनों में पहले से कहीं अधिक एडवांस है।

नई SUV अब पहले से 48 मिमी ऊंची, 30 मिमी चौड़ी और 20 मिमी लंबी व्हीलबेस के साथ आती है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस और इंटीरियर स्पेस दोनों बेहतर हुए हैं। ग्राहक इस नई Hyundai Venue की बुकिंग ₹25,000 देकर डीलरशिप और ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं।

advertisement

नई Hyundai Venue का लॉन्च 4 नवंबर 2025 को होगा।

Hyundai Motor India के डायरेक्टर और COO तरुण गर्ग ने कहा कि भारत में पहले ही 7 लाख से अधिक ग्राहकों ने Venue को चुना है। नई Venue के साथ हम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम क्राफ्ट्समैनशिप के नए स्टैंडर्ड स्थापित करना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी के ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके।

डिजाइन और एक्सटीरियर

नई Hyundai Venue अब अधिक मस्कुलर और प्रीमियम लुक के साथ आती है। इसका फ्रंट डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड-बीम LED हेडलैम्प्स, हॉराइजन-स्टाइल टेललैम्प्स, और R16 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स के साथ और ज्यादा अच्छा दिखता है। SUV की लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊंचाई 1,665 मिमी है। C-पिलर गार्निश, ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स, और इन-ग्लास Venue एम्ब्लेम इसके स्पोर्टी लुक को और निखारते हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

केबिन में डुअल-टोन डार्क नेवी और डव ग्रे थीम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और टेरेजो टेक्सचर्ड क्रैश पैड दिया गया है। इसका मुख्य आकर्षण है 12.3-इंच + 12.3-इंच का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर को जोड़ता है।

SUV में एम्बिएंट ‘मून व्हाइट’ लाइटिंग, कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल, रियर एसी वेंट्स, और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स दी गई हैं। साथ ही, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर सनशेड्स, और लंबा व्हीलबेस केबिन स्पेस को और आरामदायक बनाते हैं।

पावरट्रेन और वेरिएंट्स

नई Hyundai Venue अब तीन इंजन ऑप्शन के साथ आएगी - 1.2-लीटर Kappa MPi पेट्रोल, 1.0-लीटर Kappa टर्बो GDi पेट्रोल, और 1.5-लीटर U2 CRDi डीज़ल।

गियर बॉक्स के तौर पर ग्राहकों को मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT के ऑप्शन मिलेंगे।

Hyundai ने वेरिएंट के नाम भी नया तरीके से रखा है, जिसे 'HX' (Hyundai Experience) कहा गया है। पेट्रोल मॉडल में HX2 से HX10 तक और डीजल में भी HX2 से HX10 तक के वेरिएंट मिलेंगे।

यह SUV 6 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शन में आएगी। नए कलर में Hazel Blue और Mystic Sapphire शामिल हैं, जबकि डुअल-टोन में Hazel Blue with Abyss Black roof और Atlas White with Abyss Black roof के ऑप्शन होंगे।