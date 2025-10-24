अब Prime Video पर देख सकेंगे NBA - प्राइम वीडियो ने भारत में पहली बार लॉन्च किया एड-ऑन सब्सक्रिप्शन प्लान
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जाइंट, प्राइस वीडियो (Prime Video) ने भारत में पहली बार NBA League Pass लॉन्च करने की घोषणा की है, जो NBA का सब्सक्रिप्शन सर्विस है और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड गेम्स देखने का मौका देती है।
यह पहली बार है जब NBA League Pass भारत में Prime Video के एड-ऑन सब्सक्रिप्शन के रूप में उपलब्ध होगा।
NBA League Pass सब्सक्राइबर्स को हर सीजन 1,000 से अधिक गेम्स, हर रैगुलर सीजन गेम, NBA All-Star, NBA Playoffs, NBA Conference Finals, NBA Finals, रीप्ले, हाइलाइट्स और NBA TV देखने का मौका देता है। सब्सक्राइबर्स गेम्स को लाइव या ऑन-डिमांड देख सकते हैं और उनकी जरूरत के अनुसार फ्लेक्सिबल प्लान्स भी उपलब्ध हैं।
Prime Video पर NBA League Pass के तीन प्लान
- League Pass स्टैंडर्ड - ₹219/महीना, सभी गेम्स और NBA TV तक पहुंच, 1 डिवाइस पर स्ट्रीमिंग।
- League Pass प्रीमियम - ₹329/महीना, NBA TV, 3 डिवाइस पर स्ट्रीमिंग, ऑफलाइन देखने का विकल्प और इन-अरीना फीड।
- Team Pass - ₹199/महीना, किसी एक टीम के गेम्स तक पहुंच, 1 डिवाइस पर स्ट्रीमिंग।
इसके अलावा, Prime मेंबर्स को NBA के 2025 - 26 रैगुलर सीजन के चुनिंदा बड़े गेम्स भी SVOD सर्विस पर मुफ्त में देखने को मिलेंगे।
एनबीए एक्शन की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार से Prime Video पर होगी। उद्घाटन हफ्ते में ब्लॉकबस्टर डबलहेडर होगा - सुबह 5 बजे IST न्यूयॉर्क निक्स बनाम बोस्टन सेल्टिक्स और 7:30 बजे IST मिनेसोटा टिम्बरवोल्व्स बनाम लॉस एंजेलेस लेकर्स।
Prime Video Sports ने NBA on Prime Studio को भी लॉन्ट किया, जिसमें Amazon MGM Studios, Prime Video, NBA ऑन-एयर टैलेंट और बास्केटबॉल लेजेंड्स जैसे Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Udonis Haslem, John Wall, Rudy Gay, Candace Parker, Dwyane Wade, Swin Cash और Brent Barry शामिल हुए।