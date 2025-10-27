scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगसिडनी वनडे में चोटिल हुए श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, बीसीसीआई ने दी हेल्थ अपडेट

सिडनी वनडे में चोटिल हुए श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, बीसीसीआई ने दी हेल्थ अपडेट

BCCI ने कहा कि सिडनी में 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फिल्डिंग करते समय श्रेयस अय्यर को बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन में प्लीहा (Spleen) में कट लगने की पुष्टि हुई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 27, 2025 14:35 IST
Shreyas Iyer
श्रेयस अय्यर सिडनी के हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं. (Photo: Getty Images)

Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान गंभीर चोट लग गई थी। अय्यर को फिलहाल सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू (ICU) में रखा गया है। वह ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का कैच लपकने के दौरान चोटिल हो गए थे। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनकी हेल्थ को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है।

advertisement

BCCI ने कहा कि सिडनी में 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फिल्डिंग करते समय श्रेयस अय्यर को बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन में प्लीहा (Spleen) में कट लगने की पुष्टि हुई है।

बीसीसीआई ने आगे कहा कि श्रेयस का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति स्थिर है और वे धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और सिडनी व भारत के एक्सपर्ट डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। भारतीय टीम के डॉक्टर सिडनी में ही श्रेयस के साथ रहेंगे और उनके डेली अपडेट का आकलन करेंगे।

एक हफ्ते तक अस्पताल में रहेंगे श्रेयस

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर को कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा, जिसके बाद उनकी स्थिति के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे मैदान पर कब वापसी कर सकते हैं। बीसीसीआई ने अभी तक उनकी कमबैक टाइमलाइन तय नहीं की है।

टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका

यह चोट टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि श्रेयस शानदार फॉर्म में थे। पहले वनडे (पर्थ) में उन्होंने 11 रन बनाए थे। दूसरे वनडे (एडिलेड) में उन्होंने शानदार 61 रन की पारी खेली थी।

लेकिन तीसरे वनडे (सिडनी) में कैच लेते समय चोटिल होकर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

30 वर्षीय श्रेयस अय्यर ने अब तक 14 टेस्ट, 73 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 4832 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। वे इस दौरे पर भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान भी थे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 27, 2025