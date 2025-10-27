₹800 करोड़ में दो कंपनियों के अधिग्रहण के बाद उछला ये टेलीकॉम स्टॉक! पैन इंडिया ग्रो कर रही है ये कंपनी

Nifty SME Emerge इंडेक्स में शामिल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, SAR Televenture Ltd ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में दो कंपनियों के अधिग्रहण की जानकारी दी है।

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेज्ड नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनी SAR Televenture Limited ने बताया की उसने M/s Blue Lotus Support Services Private Limited और M/s Whitefield Communications Private Limited के 100% शेयर खरीदने का समझौता (Share Purchase Agreement) किया है। इस लेन-देन की कुल कीमत ₹800 करोड़ है।

इस अधिग्रहण से SAR Televenture को भारत के तेजी से बढ़ते टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी और दक्षिण भारत में उसके संचालन का दायरा बढ़ेगा।

Blue Lotus और Whitefield की विशेषज्ञता, स्थापित ग्राहक नेटवर्क और प्रमाणित कार्य क्षमता SAR Televenture के टावर मैनेजमेंट, फाइबर डिप्लॉयमेंट और नेटवर्क रखरखाव जैसी सेवाओं के साथ जुड़कर ऑपरेशन में सुधार, लागत बचत और सर्विस का विस्तार करेगी।

इसके अलावा, इन कंपनियों के ग्राहकों के साथ मिलकर SAR Televenture को लगभग 4,50,000 नए रिटेल ग्राहक मिलेंगे, जो पहले से मौजूद 4,00,000 ग्राहकों के साथ जोड़कर बड़ी ग्राहक संख्या बन जाएगी।

दक्षिण भारत में विस्तार

इस अधिग्रहण के साथ SAR Televenture कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई-ग्रॉथ मार्केट्स में प्रवेश कर रही है। ये राज्य डेटा उपयोग और 5G नेटवर्क के विस्तार में तेजी दिखा रहे हैं। साथ ही, Northern India में Fusionnet Web Services Private Limited की उपस्थिति के कारण SAR Televenture अब PAN India स्तर पर सेवाएं दे पाएगी।

SAR Televenture के एमडी राहुल सहदेव ने कहा कि Blue Lotus और Whitefield का अधिग्रहण हमारी वृद्धि यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारी दक्षिण भारत की संचालन क्षमता बढ़ेगी, सेवा प्रदान करने की क्षमता मजबूत होगी और भारत के डिजिटल और 5G इकोसिस्टम में अवसरों का लाभ उठाया जा सकेगा।

SAR Televenture Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1 बजे तक एनएसई पर 2.35% या 4.10 रुपये की तेजी के साथ 178.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

