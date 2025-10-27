Small cap stock under ₹50: स्मॉल कैप स्टॉक, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) का शेयर आज फोकस में है। दरअसल कंपनी ने बीते शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनी Nurture Well Foods Limited (NWFL) द्वारा लिए गए लोन के लिए Union Bank of India को कॉर्पोरेट गारंटी दी है।

कंपनी ने 24 अक्टूबर की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने ₹25 करोड़ के लिए Union Bank of India को एक कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है, जो Nurture Well Foods Limited द्वारा लिए गए लोन के सुरक्षा के रूप में दी गई है।

कंपनी ने आगे बताया कि इस कदम का कंपनी के संचालन पर तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, यदि NWFL रिपेमेंट को पूरा नहीं करता तो उतनी राशि तक कंपनी को देनी होगी।

3 साल पहले सिर्फ 19 पैसे का था स्टॉक

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर आज 10:53 बजे तक बीएसई पर 1.46% या 0.36 रुपये चढ़कर 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

12 सितंबर 2022 को कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 0.19 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 2,63,157 इक्विटी शेयर होते।

अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इस हिसाब से निवेशक के पास बोनस शेयर के बाद शेयरों की संख्या 5,26,314 हो गई होगी।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 25 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 1,31,57,850 (1.31 करोड़) रुपये का कॉर्पस होगा। तीन साल में इस शेयर ने 13263.16% का रिटर्न दिया है।

क्या करती है Integrated Industries?

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।