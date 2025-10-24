scorecardresearch
Vash 2, Param Sundari, Kardashians, Kurukshetra Part 2 सहित ये फिल्में और वेब सीरीज हुई रिलीज

Netflix, Amazon Prime Video और JioHotstar पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हई हैं जिसमें आपको हॉरर, एक्शन से लेकर रोमांस  तक सब मिलेगा। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या रिलीज हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 24, 2025 15:20 IST

OTT Releases this Week: इस वीकेंड मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। Netflix, Amazon Prime Video और JioHotstar पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हई हैं जिसमें आपको हॉरर, एक्शन से लेकर रोमांस  तक सब मिलेगा। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या रिलीज हुआ है।

Netflix रिलीज

Vash Level 2 

डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक की यह फिल्म सुपरनैचुरल हॉरर कहानी 'Vash' का सीक्वल है, जिसका हिंदी रीमेक 'शैतान' था। कहानी 12 साल बाद फिर वहीं लौटती है जब अथर्व को अपने दुश्मन प्रयात के भाई रजनीथ से नई लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसने ब्लैक मैजिक से एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया है।

They Call Him OG 

तेलुगु एक्शन क्राइम ड्रामा, जिसमें ओजस 'OG' गम्भीर की कहानी है। एक गैंगस्टर जो जापान के याकुजा हमले से बचकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक नाम बन जाता है। उसका मिशन है ओमी भाऊ से बदला लेना।

Kurukshetra Part 2 

महाभारत के आखिरी नौ दिनों की गाथा बताने वाला यह पार्ट 2, अर्जुन और कर्ण के निर्णायक द्वंद्व पर केंद्रित है। विजुअल्स और कथा — दोनों ही ग्रैंड स्केल पर पेश की गई हैं।

Amazon Prime Video रिलीज

Param Sundari

दिल्ली के अमीर लड़के परम और केरल की सादगीभरी सुंदरी की प्रेम कहानी, जो एक डेटिंग ऐप 'Find Your Soulmate' के जरिए जुड़ती है। लेकिन ऐप के प्रयोग के पीछे है एक शर्त परम को एक महीने में अपनी सच्ची जोड़ी ढूंढनी होगी।

JioHotstar रिलीज

The Kardashians

नई सीजन में किम कार्दशियन का सामना दो बड़े झटकों से होता है। डॉक्टरों को MRI में ब्रेन में कुछ संकेत मिलते हैं और एक करीबी व्यक्ति पर उनकी जान को खतरे की साजिश का आरोप लगता है।

Pitch To Get Rich

फैशन स्टार्टअप्स पर आधारित रियलिटी शो, जिसमें 14 फैशन फाउंडर्स ₹30 करोड़ के निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जजों में शामिल हैं अक्षय कुमार, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, मलाइका अरोड़ा और शीर्ष बिजनेस लीडर्स।

