Newsशेयर बाज़ारमुकुल अग्रवाल, विजय केडिया, आशीष कचोलिया ने Q2 में इन 17 नए स्टॉक्स पर लगाया दांव - आपके पास कौन-कौन सा है?

मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया, आशीष कचोलिया ने Q2 में इन 17 नए स्टॉक्स पर लगाया दांव - आपके पास कौन-कौन सा है?

Trendlyne के आंकड़ों के मुताबिक, इन तीनों दिग्गजों ने मिलकर इस दौरान कम से कम 17 नई कंपनियों में निवेश किया है, जो बाजार में उनके नए सेक्टोरल रुझानों की ओर संकेत करता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 24, 2025 16:28 IST

Ace Investor Portfolio Stocks: भारतीय शेयर बाजार के तीन दिग्गज निवेशक - मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया है। 

मुकुल अग्रवाल ने इन शेयरों पर लगाया दांव

मुकुल अग्रवाल ने सितंबर तिमाही में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे और अपने पोर्टफोलियो में 10 नई शेयर जोड़े। इनमें IFB Industries (1.2%), Osel Devices (7.6%), Kilitch Drugs (1.3%), N R Agarwal Industries (2%), Protean eGov Technologies (1.5%), Solarium Green Energy (2.9%), Unified Data Tech Solutions (5.3%), Laxmi Finance (3.8%), Vikran Engineering (1.2%), और Zelio EMobility (2%) शामिल है।

आशीष कचोलिया ने इन शेयरों पर लगाया दांव

आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में पांच नई कंपनियों में निवेश किया है। इनमें V-Marc India (2.7%), Pratham EPC Projects (1.2%), Shree Refrigerations (3.4%), Vikran Engineering (1.5%), और Jain Resource Recycling (1.1%) शामिल है। 

दिलचस्प बात यह है कि Vikran Engineering में अग्रवाल और कचोलिया दोनों ने हिस्सेदारी ली है, जिससे इस स्टॉक पर दोनों निवेशकों का विश्वास झलकता है।

विजय केडिया ने इन शेयरों पर लगाया दांव

विजय केडिया ने इस तिमाही में दो नई कंपनियों में निवेश किया है। इसमें Yatharth Hospital & Trauma Care Services (1%), और TechD Cybersecurity (5.3%) शामिल है।

Yatharth Hospital मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन चलाती है और TechD Cybersecurity, साइबरसिक्योरिटी सेक्टर में एक्टिव है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
