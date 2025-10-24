Ace Investor Portfolio Stocks: भारतीय शेयर बाजार के तीन दिग्गज निवेशक - मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया है।

Trendlyne के आंकड़ों के मुताबिक, इन तीनों दिग्गजों ने मिलकर इस दौरान कम से कम 17 नई कंपनियों में निवेश किया है, जो बाजार में उनके नए सेक्टोरल रुझानों की ओर संकेत करता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मुकुल अग्रवाल ने इन शेयरों पर लगाया दांव

मुकुल अग्रवाल ने सितंबर तिमाही में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे और अपने पोर्टफोलियो में 10 नई शेयर जोड़े। इनमें IFB Industries (1.2%), Osel Devices (7.6%), Kilitch Drugs (1.3%), N R Agarwal Industries (2%), Protean eGov Technologies (1.5%), Solarium Green Energy (2.9%), Unified Data Tech Solutions (5.3%), Laxmi Finance (3.8%), Vikran Engineering (1.2%), और Zelio EMobility (2%) शामिल है।

आशीष कचोलिया ने इन शेयरों पर लगाया दांव

आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में पांच नई कंपनियों में निवेश किया है। इनमें V-Marc India (2.7%), Pratham EPC Projects (1.2%), Shree Refrigerations (3.4%), Vikran Engineering (1.5%), और Jain Resource Recycling (1.1%) शामिल है।

दिलचस्प बात यह है कि Vikran Engineering में अग्रवाल और कचोलिया दोनों ने हिस्सेदारी ली है, जिससे इस स्टॉक पर दोनों निवेशकों का विश्वास झलकता है।

विजय केडिया ने इन शेयरों पर लगाया दांव

विजय केडिया ने इस तिमाही में दो नई कंपनियों में निवेश किया है। इसमें Yatharth Hospital & Trauma Care Services (1%), और TechD Cybersecurity (5.3%) शामिल है।

Yatharth Hospital मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन चलाती है और TechD Cybersecurity, साइबरसिक्योरिटी सेक्टर में एक्टिव है।