Gold & Silver Prices: पिछले आठ से दस महीनों में तेजी से चढ़े सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली है। आज अगर देखें तो MCX पर सोना 2260 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2873 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा है।

मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - कमोडिटी रिसर्च नवीन दमानी ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट प्रॉफिट बुकिंग के कारण हो रही है ना की कोई बाजार में बदलाव के कारण।

दमानी ने बिज़नेस टुडे से कहा कि इस साल सोने ने करीब 60% और चांदी ने लगभग 80% रिटर्न दिया है। इतनी मजबूत रैली के बाद हालिया करेक्शन पूरी तरह प्रॉफिट बुकिंग का असर है।

बाजार सिर्फ ठंडा हो रहा है

दमानी ने कहा कि मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। दोनों मेटल की सप्लाई में चुनौतियां बनी हुई हैं, डिमांड अब भी मजबूत है और सेंट्रल बैंक लगातार खरीदार बने हुए हैं। अभी जो गिरावट दिख रही है वो सिर्फ अति-उत्साह के बाद की ठंडक है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में सोने की कीमत $4,000 से $4,400 और चांदी की कीमत $45 से $55 तक पहुंची थी, जो बाज़ार में गर्मजोशी का संकेत था।

5-6% की और गिरावट संभाव

दमानी के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में अभी 5-6% की और गिरावट आ सकती है। सोना लगभग $3,838.50 तक गिर सकता है और चांदी $44.5-$45 के स्तर पर स्थिर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि रुपये की हालिया मजबूती के चलते घरेलू बाजार में गिरावट और तेज हो सकती है। भारत में अभी चांदी लगभग ₹1,45,000 प्रति किग्रा पर ट्रेड कर रही है, जो दमानी के मुताबिक ₹1,36,000-₹1,38,000 के बीच मजबूत सपोर्ट पा सकती है।

वहीं सोना ₹1,12,000-₹1,15,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खरीदारी का मौका देगा- जो मौजूदा कीमत से करीब ₹6,000-₹7,000 नीचे है।

तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं

दमानी ने कहा अब सोने और चांदी में V-शेप्ड रिकवरी नहीं होगी। आने वाले दो तिमाहियों में कीमतें स्थिर रहकर टाइम-वाइज करेक्शन दिखा सकती हैं, और फिर अगली तेजी की लहर शुरू होगी।