Ashish Kacholia portfolio stock: दिग्गज निवेशक के सपोर्ट वाली कंपनी ने किया एक साथ 3 बड़ा ऐलान! रडार पर स्टॉक

Ashish Kacholia portfolio stock: दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाला शेयर, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) आज निवेशकों के रडार पर है।

2,852.35 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने शनिवार 25 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 25 अक्टूबर को हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में कंपनी ने बोनस शेयर जारी करना, स्टॉक स्प्लिट करना और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी के अनुसार, तीनों प्रस्तावों को 99.99% वोट्स मिले, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।

Fineotex Chemical ने कहा कि प्रमोटर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों सभी ने इन प्रस्तावों को सपोर्ट किया।

बोनस और स्टॉक स्प्लिट

कंपनी के बोर्ड ने 27 सितंबर 2025 को प्रस्ताव रखा था कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ा जाएगा।

इसके अलावा कंपनी के शेयरधारकों को 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर मिलेगा इसका मतलब हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर मिलेगा। कंपनी ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए जल्द ही रिकॉर्ड डेट की घोषणा की जाएगी।

ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में वृद्धि

स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की पेड-अप और सब्सक्राइब्ड कैपिटल बढ़कर 11.45 करोड़ शेयरों से 22.91 करोड़ शेयरों तक जाएगी। ऑथराइज्ड कैपिटल को भी 14 करोड़ शेयरों (₹2 फेस वैल्यू) से बढ़ाकर 120 करोड़ शेयरों (₹1 फेस वैल्यू) किया जाएगा।

बोनस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट (₹91.66 करोड़) से जारी किए जाएंगे। बोनस जारी होने के बाद पेड-अप कैपिटल 22.91 करोड़ से बढ़कर 114.57 करोड़ शेयरों तक पहुंचेगी।

Fineotex Chemical Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर सुबह 11:17 बजे तक 2.73% या 7 रुपये गिरकर 248.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.67% या 6.83 रुपये टूटकर 249.29 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।