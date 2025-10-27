IT Stock: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नेशनल-लेवल सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में एम्पैनल किया है, जिससे कंपनी अब देशभर में 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और 5G इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सेवाएं प्रदान कर सकेगी।

1,021.77 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर फिलहाल सुबह 11:39 बजे तक 1.38% या 0.33 रुपये गिरकर 23.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक ने अपने फाइलिंग में बताया कि BSNL की आंध्र प्रदेश (AP) टेलीकॉम सर्कल से मिली आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह एम्पैनलमेंट 8 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2030 तक के लिए मान्य रहेगा। इसके तहत ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड को कस्टमर प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने और उनका रखरखाव करने की अनुमति दी गई है।

5G पार्टनरशिप और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल

एक अलग एम्पैनलमेंट एग्रीमेंट के अनुसार, BSNL ने ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस को अपना 5G FWA पार्टनर भी बनाया है। इसके तहत कंपनी एंटरप्राइजेज और संस्थानों को इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सेवाएं मुहैया कराएगी।

यह साझेदारी 60 महीने (30 जुलाई 2030 तक) के लिए वैध है, जिसमें विस्तार का प्रावधान भी है। रेवेन्यू ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और BSNL के बीच अधिकतम 70:30 रेश्यो में शेयर किया जाएगा, जो मंथली कारोबार पर निर्भर करेगा।

TRAI, Statista और अन्य मार्केट रिसर्च एजेंसियों के मुताबिक, भारत का 5G FWA बाजार 35% से अधिक CAGR से बढ़ रहा है और 2027 तक $1.5 बिलियन (₹12,500 करोड़) के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है।

यह विस्तार देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल एडॉप्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स से प्रेरित है। विशेषज्ञों के अनुसार, 5G FWA ग्रामीण और कम-कनेक्टिविटी वाले इलाकों में डिजिटल गैप भरने का गेमचेंजर समाधान साबित हो सकता है।

Statista के अनुसार, 2026 तक 3 करोड़ से अधिक घरों में FWA यूजर बेस पहुंच सकता है, जिससे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए विशाल अवसर खुलेंगे।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के बारे में

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड एक AI और साइबरसिक्योरिटी आधारित आईटी कंपनी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है।

Q1 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 37.31% बढ़कर ₹14.39 करोड़ रहा, हालांकि रेवेन्यू 10.89% घटकर ₹206.05 करोड़ रहा।