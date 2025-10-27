MIC Electronics Share Price: एक के बाद एक दो बड़ी घोषणाओं के बाद, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर आज 6% से ज्यादा चढ़ा है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:16 बजे तक बीएसई पर 5.94% या 3.27 रुपये की तेजी के साथ 58.28 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.81% या 3.19 रुपये चढ़कर 58.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

MIC Electronics ने दी दो बड़ी जानकारी

पहली बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए ChipEx Technologies के साथ एक MoU साइन किया है।

इस MoU के जरिए MIC का टारगेट यह है कि वह साझा तौर पर बनाए गए कस्टम सिलिकॉन का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और लंबी अवधि की सप्लाई स्थिरता को बेहतर बनाए। यह कदम कंपनी को सामान्य कंपोनेंट्स की जगह स्पेशल रूप से तैयार तकनीक इस्तेमाल करने में मदद करेगा।

इस MoU का उद्देश्य CHIPEX (चिप डेवलपमेंट पार्टनर) और MIC (OEM पार्टनर) के बीच एक रणनीतिक और सहयोगी ढांचा बनाना है। इसके तहत दोनों मिलकर कस्टम सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस की पहचान, योजना, डिजाइन और विकास करेंगे, जो MIC Electronics के प्रोडक्ट रोडमैप के अनुसार हों और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें।

दूसरी बड़ी जानकारी

MIC Electronics ने अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे दोनों से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है।

कंपनी ने बताया कि उसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से एक LOA (Letter of Acceptance) मिला है, जिसके तहत अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशन डेवलपमेंट काम से जुड़ी सिग्नलिंग और टेलीकॉम के काम किए जाएंगे। ये काम नैनपुर (NIR), छिंदवाड़ा (CWA), सिवनी (SEY) और मंडलाफोर्ट (MFR) स्टेशनों पर होंगे। यह प्रोजेक्ट नागपुर डिवीजन (SECR) में है और इसकी कुल कीमत ₹82,56,066 है।

इसके अलावा कंपनी को नॉर्दर्न रेलवे से भी एक LOA (Letter of Acceptance) मिला है, जिसके तहत अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कई स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं (टेलीकॉम) को बेहतर बनाने और दिव्यांग यात्रियों के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे।

यह प्रोजेक्ट दिल्ली डिवीजन के TKJ, GHNA, MDNR, SZM, PWL, BVH, FDN, BGZ, ROK, PTRD, SMQL, NUR, SNP, JHI, NRW, MSZ स्टेशन पर होगा। इस काम की कुल कीमत ₹33,08,094 है।