Vodafone Idea (Vi) के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट से आई इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 10.57 रुपये को टच किया है।

कंपनी का शेयर 10% उछलकर ₹10.57 के स्तर पर पहुंच गया, यह हाल के महीनों में एक महत्वपूर्ण रिकवरी मानी जा रही है। यह तेजी उस खबर के बाद आई कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को Vodafone Idea के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये को फिर से जांच करना पर विचार करने की अनुमति दी है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कंपनी के करीब 20 करोड़ यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के पास Vodafone Idea में 49% हिस्सेदारी है और सरकार का यह अनुरोध कंपनी की वित्तीय स्थिति और उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

सुनवाई के दौरान CJI गवई ने कहा कि यह मामला सरकार की नीति से जुड़ा है। जब सरकार ने इस विषय पर कदम उठाने का निर्णय लिया है, तो अदालत को उसे रोकने का कोई कारण नहीं दिखता।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस मामले की विशेष परिस्थितियों में दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वयं कंपनी में इक्विटी निवेश किया है और उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

Vodafone Idea के वित्तीय अनुमानों पर नजर

Kotak Institutional Equities के मुताबिक, कंपनी सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में ₹6,668 करोड़ का घाटा दर्ज कर सकती है, जबकि पिछली तिमाही में घाटा ₹6,608 करोड़ और पिछले साल समान अवधि में ₹7,175 करोड़ था।

कोटक ने रिपोर्ट में कहा कि हम Vodafone Idea की रेवेन्यू में 2.1% तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं, जो ARPU (प्रति यूजर औसत राजस्व) में सुधार से प्रेरित होगी। हालांकि सब्सक्राइबर बेस में गिरावट इसका कुछ असर संतुलित करेगी।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी का Ebitda तिमाही दर तिमाही 1% बढ़ सकता है, जबकि 5G रोलआउट से जुड़ी ऑपरेटिंग लागत बढ़ सकती है।

Vodafone Idea का सब्सक्राइबर बेस 10 लाख घटकर 19.67 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि ARPU ₹169 प्रति माह तक बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार द्वारा AGR की फिर से जांच की अनुमति से कंपनी को वित्तीय राहत की उम्मीद है, जिससे बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटता दिख रहा है।