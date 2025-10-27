Stocks to BUY: ब्रोकरेज फर्म InCred Equities ने आज अपने रिपोर्ट में स्टील सेक्टर पर पॉजिटिव रुख अपनाते हुए Tata Steel और Steel Authority of India Ltd (SAIL) पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इन दोनों स्टॉक्स में 20-28% तक की तेजी आ सकती है।

वहीं, JSW Steel को लेकर InCred ने चेतावनी दी है कि यह शेयर अपनी असली वैल्यू से कहीं अधिक (4x FY26 बुक वैल्यू) पर ट्रेड कर रहा है, जो किसी भी साइक्लिकल बिजनेस के लिए सही नहीं है।

Tata Steel पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे-जैसे खत्म होने की कागार की ओर बढ़ रहा है वैसे-वैसे यूरोप में स्टील की डिमांड में रिकवरी हो रही है और इससे टाटा स्टील को लाभ होगा। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि भारत में कंपनी को मजबूत घरेलू मांग और नीतिगत संरक्षणवाद से FY30 तक स्थिरता मिलेगी।

Tata Steel Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए Reduce से Add कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 224 रुपये का दिया है जो 28.7% के अपसाइड को दिखाता है।

SAIL पर ब्रोकरेज की राय

SAIL को भी InCred ने ‘ADD’ रेटिंग में अपग्रेड किया है, और ₹158 का टारगेट प्राइस दिया है, जो 22.5% अपसाइड दर्शाता है।

ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की कैप्टिव आयरन ओरे माइनिंग क्षमता उसे लॉन्ग-टर्म कॉस्ट कंपटीटिवनेस देती है, जिससे रॉ मटीरियल वोलैटिलिटी से बचाव होता है। वॉल्यूम ग्रोथ और ऑपरेटिंग लीवरेज से अर्निंग्स रिकवरी की संभावना है।

InCred ने आगे कहा कि SAIL का पीएसयू स्टेटस इसे FY30 के बाद भी लीगेसी आयरन ओरे माइनिंग राइट्स बरकरार रखने की अनुमति देता है, जबकि निजी स्टील कंपनियों को MMDR एक्ट 2015 के तहत अपनी खदानें नीलामी में डालनी होंगी।

कंपनी का Ebitda/tonne ₹7,000-₹8,000 पर स्थिर रहने और EPS में 8% वार्षिक वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। SAIL का वैल्यूएशन फिलहाल 1x P/BV पर है, जो इसके लॉन्ग-टर्म एवरेज के करीब और पीक-साइकिल मल्टिपल्स से नीचे है।

JSW Steel पर ब्रोकरेज की राय

JSW Steel पर InCred ने कहा कि भले ही कंपनी की प्रोजेक्ट डिलीवरी और एक्सीक्यूशन अच्छी है लेकिन इसकी हाई लीवरेज और अनरियल अर्निंग्स अनुमान चिंता का विषय हैं।

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि FY26F में ₹34,000 करोड़ Ebitda का अनुमान कुछ ज्यादा है और मौजूदा वैल्यूएशन बुनियादी तथ्यों से मेल नहीं खाता और केवल सेंटिमेंट पर आधारित है।