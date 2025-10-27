scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडकम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देगा एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये नया स्कीम - 28 अक्टूबर से खुल रहा है NFO

कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देगा एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये नया स्कीम - 28 अक्टूबर से खुल रहा है NFO

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 27, 2025 13:50 IST

NFO Alert: देश की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आज अपना नया ओपन-एंडेड स्कीम Axis Income Plus Arbitrage Passive Fund of Fund (FOF) को लॉन्च किया है।

यह इनोवेटिव फंड निवेशकों को स्थिरता, अनुमानित रिटर्न और टैक्स एफिशिएंसी तीनों प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NFO Details 

इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) 28 अक्टूबर 2025 से खुलेगा और 11 नवंबर 2025 को बंद होगा। इस फंड के फंड मैनेजर्स देवांग शाह, आदित्य पगारिया, हार्दिक सत्रा, और कार्तिक कुमार हैं।

किन निवेशकों के लिए है ये स्कीम?

यह स्कीम खासकर उन निवेशकों के लिए है जो कम जोखिम के साथ टैक्स के बाद बेहतर रिटर्न चाहते हैं। फंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लगभग 50-65% निवेश पासिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में किया जाएगा, जो रोल-डाउन स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ताकि निवेशक एक्रुअल इनकम का लाभ लेते हुए इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम कर सकें।

बाकी 35-50% पोर्टफोलियो आर्बिट्राज फंड्स में निवेश होगा, जिसमें पूरी तरह हेज्ड इक्विटी पोजिशन रखी जाएगी, जिससे कम वोलैटिलिटी के साथ स्थिर रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी।

यह फंड 65% Nifty Short Duration Debt Index और 35% Nifty 50 Arbitrage TRI के कंपोजिट इंडेक्स को बेंचमार्क मानता है। इसमें T+2 रिडेम्पशन पेआउट्स, नो एग्जिट लोड, और रीबैलेंसिंग पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है — जो इसे लिक्विड और कुशल निवेश विकल्प बनाते हैं।

Axis AMC के एमडी और सीईओ बी. गोपकुमार ने कहा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य हमेशा से निवेशकों को सरल, परफॉर्मेंस-ड्रिवन और इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना रहा है। Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF इसी दृष्टिकोण का उदाहरण है जो स्थिरता, पारदर्शिता और टैक्स एफिशिएंसी का संतुलित मिश्रण पेश करता है। आज के माहौल में जहां प्रिडिक्टेबिलिटी और पोस्ट-टैक्स रिटर्न अहम हैं, यह फंड फिक्स्ड इनकम इनवेस्टिंग का स्मार्ट विकल्प प्रदान करता है।

क्यों करें निवेश?

कम जोखिम और मध्यम अवधि में स्थिर रिटर्न की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। अगर निवेश 24 महीने से अधिक है तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स रेट मात्र 12.5% है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
